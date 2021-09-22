Galaxy Note Serisi, Düşündüğümüzden Çok Farklı Bir Şekilde Geri Dönebilir!

Yeni bir Galaxy Note telefon ile tekrar karşılaşıp karşılaşmayacağımız konusu giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. Letsgodigital tarafından ortaya çıkartılan bir Samsung tasarım patenti, galaxy Note'un farklı bir şekilde geri dönebileceğine dair umutları artırmış durumda. Samsung'un aldığı yeni patent, ikonik akıllı telefon serisinin katlanabilir bir yeniden tasarımına işaret eden "Galaxy Flex Note" ismini taşıyor.
Aşağıda görebileceğiniz konsept, şirketin mevcut katlanabilir tasarımlarından birkaç farklı özelliğe sahip. En önemlisi, cihaz yalnızca tek bir dışa katlanır ekrana sahip. Samsung'un bunu başarabileceğini varsayarsak, bu değişiklik gerçek bir fark yaratabilir. Yani, tek ekranlı bir katlanabilir, muhtemelen hem ekran hem de kamera donanımı açısından önemli bileşen maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olacaktır.
Tasarımın bir diğer benzersiz özelliği, S Pen için ayrılan yuvada görülüyor. Bu tasarımda yuva, yukarıda belirtilen katlanabilir ekran tarafından korunan kıvrımda yer alıyor.
Samsung bu tasarımı tescil ettirmek için bir yıl önce, yani 2020 yılının Nisan ayında başvuruda bulunmuş. Yarım yıl sonra, Koreli şirket Çin'de neredeyse aynı patent için ayrıca başvuru yapmış. Doğal olarak, bunların herhangi birinin gerçek bir ticari ürün olup olmadığını söylemek henüz mümkün değil.
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