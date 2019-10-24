Samsung'un Galaxy S10 Parmak İzi Yaması Yayınlandı
Samsung, Galaxy S10'un ultrasonik parmak izi tarayıcısındaki sorunu nihayet çözdü!
Samsung Galaxy S10'ların belirli ekran koruyucularla kullanıldığında, herhangi bir parmak iziyle açılabildiği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Samsung, onarımın yakında yayınlanacağını söyleyerek sorunu doğrulamıştı. Şimdi ise bu yama, sadece Güney Kore'de de olsa yayınlanmaya başlandı.
En son Galaxy serisi, parmak izinizi okumak için ultransonik bir tarayıcıdan faydalanıyor. Ekranın içinde olan bu sensör, parmağınız ıslak veya kirli olsa bile onu tarayabiliyor ancak yaşananlar, bunun ciddi güvenlik sorunlarına da yol açabildiğini gösteriyor.
Bir kullanıcı, üzerine ekran koruyucu yerleştirdiği Galaxy S10'u cihazda kayıtlı olmayan başparmağıyla açabildiğini fark etmişti. Ardından kullanıcı, aynısını kocasının başparmağıyla da yapabildiğini göstermişti. İşin kötü yanı, ekran koruyucusunu başka bir Galaxy S10'da kullandığınızda da güvenliği aşmanız mümkün oluyor.
Samsung, kullanıcılara tüm parmak izlerini ekran koruyucu olmadan tanıtmalarını tavsiye ediyor. Aksi halde telefon, parmağınız yerine bazı koruyucuların iç kısmını tarıyor ve böylece üzerine ne basılırsa basılsın kabul ediyor.
Onarım Kore'de dağıtılmaya başlansa da İngiltere'deki bazı bankalar, Galaxy Note 10 ve S10 cihazlarını mobil ödemelerde kara listeye almış durumdalar. Samsung'un onarımı telefonunuza gelene kadar parmak izlerini silmenizi ve yüz tarama veya PIN kodu gibi bir güvenlik yönetimini tercih etmenizi öneriyoruz.
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