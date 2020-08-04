Görünüşe Bakılırsa, Çok Yakında TikTok'un Yeni Bir Sahibi Olacak

Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini doğruladı. Peki firmanın sosyal platform TikTok ile ilgisinin arkasında hangi nedenler var?

Microsoft, TikTok'u Satın Almak İstiyor

Microsoft'un sosyal platform TikTok'un bir bölümünü satın almak istediğine dair birkaç gündür internette dolaşan dedikodular, Microsoft tarafından doğrulandı.

Yazılım devi Microsoft'un TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak istediği ortaya çıkarken, bunun Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da içerebileceği söyleniyor. Satın alma için Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ve ABD başkanı Donald Trump'un birlikte çalıştığı belirtilyor. TikTok'un sahibi, Çinli firma ByteDance ve böyle bir satın almayla Microsoft'un ABD kullanıcılarının verilerini Çin'e göndermek yerine, ülkede tutabileceği belirtiliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, satın almanın yapılması planlanıyor.

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