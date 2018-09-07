Samsung Galaxy S10'da 5G Olacak mı?
Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S10'da 5G desteği olacak mı? İşte muhtemel cevap.
Şu an dünyanın 4 bir yanındaki birçok operatör, yakın gelecekte 5G ağlarını hayata sokmak üzere hazırlık yapıyor. Yeni nesil mobil ağ teknolojisinin bazı şehirlerde öncelikli olarak deneme amaçlı erken çalışmaya başlaması bekleniyor. Bununla birlikte, bu teknolojinin ana akım haline gelmesi ve daha geniş çapta kullanılması birkaç yıl sürecektir. Elbette operatörler gibi akıllı telefon üreticileri de büyük bir çalışma halinde. Yeni nesil telefonlarını 5G'ye hazırlamak için çalışan şirketler, ekosisteme hazır olmak istiyor. Tabii ki bunların için de Samsung da var.
Samsung, dünya çapında 5G ağların geliştirilmesi vedağıtılmasında önemli bir rol oynuyor. Akıllı telefonlar için Exynos Modem 5100 geliştiren Samsung'un 5G'ye yönelik çalışmaları göz önüne alındığında, yeni akıllı telefonlarında 5G'yi desteklemesini beklemek çok uzak bir ihtimal değil pek tabii. Güney Koreli şirketin ilk adımı Galaxy S10 modeliyle atması bekleniyor. Ancak sınırlı sayıda...
Tüm Galaxy S10 modelleri 5G'yi desteklemeyecek mi?
Bu sorunun cevabı gelen raporlara göre şimdilik, hayır. Rapor gerçekten doğruysa Galaxy S10 ve Galaxy S10+ 5G desteğinden yoksun olacak. Samsung, 5G teknolojisi halen emekleme aşamasında olduğu için 5G desteğini tüm modellerine birden uygulamayacak. Yalnız sınırlı sayıda Galaxy S10 varyantında 5G desteği olacak.
Ayrıca, yine gelen raporda Galaxy S10 serisinin önümüzdeki CES 2019 fuarında açıklanacağı bildiriliyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşen bir şey yok.
Ercan Uğurlu
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