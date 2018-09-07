Samsung Galaxy S10'da 5G Olacak mı?

Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S10'da 5G desteği olacak mı? İşte muhtemel cevap.

Samsung Galaxy S10'da 5G olacak mı?

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