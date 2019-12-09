Samsung Galaxy S11 "Kapaklı" Gelebilir

Samsung'un gelecek amirali Galaxy S11'i için artık sular ısınıyor. Güney Koreli şirketin yeni amirali, 2020 yılının ilk akıllı telefonlarından biri olacak ve hatta en çok beklenen modellerin başında geldiği kesin. Bugüne kadar yeni model hakkında heyecan verici sızıntılarla karşılaştık, yeni gelen haber ise beklentilere yeni bir heyecan katacak cinsten.
Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre Samsung, Galaxy S11 modelinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunduracak ve bununla 5x optik zum olanağı tanıyacak. Buna ilave olarak ultra geniş açılı 2 ek kamera sensörü daha bulunduracak olan Galaxy S11, bugüne kadar pek çok kaynak tarafından benzer haberlerle karşımıza çıkmıştı. Ancak yeni raporda dikkat çeken bir nokta daha var.
Habere göre Samsung, 2020 yılı içinde yeni bir Galaxy Fold modeli daha sunacak ve o model de şubat ayında tanıtılacak. Üstelik yine bu modelde de 108 MP kamera ve 5x zum özelliği yer alacak. Ancak bu telefonun Galaxy Fold 2 olarak tanıtılıp tanıtılmayacağı net olarak belli değil.
Peki, Samsung, Galaxy Fold'un katlanabilir özelliğini Galaxy S ailesine katabilir mi? Yoksa Samsung şubat ayında iki farklı telefon tanıtımını aynı anda mı yapacak? Neden olmasın? Gerek Note gerek S serisinde 3 farklı model çıkartmayı gelenek haline getirmişken, 4'üncü modeli de katlanabilir olarak sunmak isteyebilir. Bekleyip göreceğiz...
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