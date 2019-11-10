Samsung Galaxy S11, Space Zoom ile Gelecek

Samsung Galaxy S11'de Space Zoom özelliği kullanılacak. Peki, Space Zoom özelliği nedir ve ne işe yarayacak?

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S11, Space Zoom ile Gelecek

Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S11 için iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce de yüksek zum yeteneğine sahip olacağı ortaya atılan Galaxy S11 için bu kez bir patent örneği ortaya çıktı. Doldurulan patente göre Samsung, Galaxy S11'e Space Zoom adında bir özellik ekleyecek.

Galaxy S11'in kamerası için "Hubble" kod adını kullanan Samsung, muhtemelen telefonda yer alacak 108 megapiksel sensörle beraber üst seviye zum yeteneği sunacak kullanıcılara. 5x'e kadar kayıpsız zum planları içinde olan Samsung'dan buna ilişkin bir de patent örneği ortaya çıktı.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Space Zoom adında bir patent başvurusunda bulunan Samsung, böylece akıllı telefonları arasındaki zum yarışına dahil olacak gibi görünüyor. Galaxy S11'in halihazırda kod adının "Picasso" olduğu düşünüldüğünde, iyi fotoğraf yeteneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Buna ilave olarak şimdi bir de "Hubble" ile ünlü teleskopa göndermede de bulunan Samsung, zum konusunda oldukça iddialı bir Galaxy S11 üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

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