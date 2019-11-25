Samsung Galaxy S11e İçin İlk Görüntü Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S11 ailesi içinde yer alacak telefonlardan biri olacak olan Galaxy S11e, ilk kez görselleriyle göründü. Resmi bir paylaşım olmasa da, telefonun ortaya çıkan CAD render görüntüleri, nasıl bir telefonla karşılaşacağımız konusuna ışık tutacak cinsten.
Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S11e'de kamera dizilimi S10e'ye göre farklı olarak köşeye toplanacak. Arkada Samsung logosu dışında başka bir detay yer almazken, parmak izi sensörü de ekrana entegre biçimde karşımıza çıkacak.
Ekranda dikkati çeken detaylardan ilki Galaxy S11e'de de ön kameranın ortaya yerleştirileceği. Öte yandan ekran, kenarlara doğru kavisli hatta sahip olacak.
Galaxy S11e'nin ekran boyutu şu ana kadar bilinenler arasında değil. Fakat eğer doğruysa, ekran boyutu 6.2 inç ila 6.3 inç arasında olabilir. Telefonun çevresinde ise 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayacak.
Galaxy S11e'nin arka kamerasında ana kameranın 108 MP olacağı söyleniyor. 3'lü kamera diziliminin yer alacağı telefonda, Exynos 990 / Snapdragon 865 işlemci paketi kullanılacak. Ayrıca batarya da 3900 mAh kapasitesinde olacak.
Elbette bunlar resmi bilgiler değil. Ancak gelen söylentiler ve görseller, Galaxy S11e hakkında fikir sahibi olmak için şimdilik yeterli.
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