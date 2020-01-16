Samsung Galaxy S20 Duvar Kağıtları Sızdı

Samsung Galaxy S20'nin resmi tanıtımına yaklaşık bir ay var ancak cihazın tanımadığımız bir yanı neredeyse kalmadı. Bu yetmezmiş gibi şimdi de telefonun duvar kağıtları, XDA Developers tarafından sızdırıldı.
Sızan sekiz duvar kağıdının tamamı, 3200x3200 çözünürlüğüne sahip. Bununla birlikte Galaxy S20'nin daha fazla duvar kağıdıyla gelmesi bekleniyor. Samsung telefonunuz varsa, sızıntıyla gelen animasyonlu kilit ekranı duvar kağıdını da kullanabilirsiniz.
Duvar kağıtları, pembe, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Bu renkler, Galaxy S20 serisinin sahip olacağı renk seçenekleri hakkında da ipucu veriyor.
Son günlerde birçok ayrıntısıyla sızan Galaxy S20 ve S20 Plus'ın 12MP 1,8um sensör sayesinde yüksek bir düşük ışık performansı sunacağı ortaya çıkmıştı. Galaxy S20 Ultra ise 108MP ana kamerayla gelecek ve 1:9 piksel gruplama sayesinde üstün bir fotoğraf yakalama yeteneğine sahip olacak.
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