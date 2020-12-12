Samsung Galaxy S20 FE, Android 11'e Ne Zaman Güncellenecek?

Samsung'un Fan Edition telefonlarından Galaxy S20 FE, ülkemizde de kendine alıcı buluyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan telefonun Android 11 işletim sistemine güncelleneceği biliniyor. Ancak bu kısa bir süre içinde olmayacak.
GalaxyClub tarafından bildirilene göre, bu ayın 20'inden itibaren Android 11 güncellemesini almaya başlayacak olan Samsung telefonlar arasında Galaxy S20 FE'nin Android 11 güncellemesi almasına daha aylar var.
20 Aralık itibariyle 5 Samsung telefon Android 11 güncellemesine kavuşacak. Bu telefonlar, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G ve Galaxy S20 Ultra olurken, Note serisinin Android 11 güncellemesi 1 ay sonraya atılmış durumda.
İkinci Android 11 güncelleme dalgası Note20 serisi başta olmak üzere, Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy Z Flip modelleri için 21 Ocak tarihinde gelecek. Galaxy S20 FE ile Galaxy S20 FE 5G için ise görünen tarih 21 Şubat. Bu tarihte ayrıca Galaxy Fold'un da Android 11'e yükseltilmesi bekleniyor.
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