Samsung, Galaxy S20 FE'nin Ne Kadar Sattığını Açıkladı!

Geçtiğimiz gün Galaxy S21 FE'yi resmi olarak tanıtan Samsung, bir önceki Fan Edition modeli olan Galaxy S20 FE'nin ne kadar sattığını da açıkladı. Açıklanan satış rakamı, tek kelimeyle büyüleyici...

Galaxy S20 FE ne kadar sattı? Açıklandı!

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