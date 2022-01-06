Samsung, Galaxy S20 FE'nin Ne Kadar Sattığını Açıkladı!

Geçtiğimiz gün yeni Fan Edition telefonu Galaxy S21 FE'yi tanıtan Samsung, bir önceki model olan Galaxy S20 FE'nin yakaladığı başarıyı da uzun süre unutabilecek gibi görünmüyor. Galaxy S20 FE (LTE ve 5G), resmi olarak Samsung'un 2021'de en çok satan Galaxy akıllı telefonlarından biri olmaya başardı. Eylül 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana Galaxy S20 FE'nin, 10 milyon satışı geçtiği duyuruldu.
Bu sonuç, aslında büyük bir sürpriz değil. Galaxy S20 FE, Aralık 2020'nin ortalarında ABD'deki operatörler tarafından sunulan en çok satan üç Samsung akıllı telefondan biriydi.
Galaxy S21 FE'nin aynı başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı konusunda henüz birşey söylemek doğru olmaz. Zira telefonun piyasaya sürülmesini çok geç kaldı ve bu gecikme, Galaxy S21 FE satış beklentilerinin düşmesi ile sonuçlanmıştı.
Galaxy S21 FE'nin tanıtılması, artık Galaxy S20 FE satın alamayacağınız anlamına gelmiyor. S21 FE her ne kadar güncellenmiş teknik özelliklere sahip olsa da, bir bellek kartı desteğine sahip değil. Bu da, S20 FE'nin halen ilgi çekici bir telefon olmasını sağlıyor. Fiyatının da yeni modelden daha ucuz olacağına şüphe yok.
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