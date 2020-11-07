Samsung, Galaxy S20 FE'nin Sürpriz Bir Sürümünü Piyasaya Sürdü

Güney Koreli şirket Galaxy akıllı telefon yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Samsung bu defa da kısa bir süre önce satışa çıkan Galaxy S20 FE akıllı telefonunun 256 GB'lık modelini piyasaya sürdüğünü duyurdu.
Samsung, eylül ayında Galaxy S20 FE'nin 128 GB depolama alanına sahip modelini satışa sunmuştu. Ülkemizde de satışa çıkan bu modele şimdi de 256 GB'lık versiyon da eşlik ediyor.
Özellikle Galaxy S20 satın alamayan kullanıcılar için daha uygun fiyatlı olarak gelen Galaxy S20 FE 128 GB'tan sonra bu kez de Galaxy S20 FE 256 GB'lık modeli ile yeni bir seçenek sunmayı hedefleyen Samsung, böylece rekabet alanını genişletecek.
Galaxy S20 FE 256 GB modelinde Exynos 990 işlemci yer alıyor. 120 Hz AMOLED ekrana sahip olan telefonda 6GB RAM yer alıyor ve 4500 mAh kapasitesinde batarya geliyor.
Telefonun arka yüzünde 12 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açılı kmaera ve 8 MP telefoto lens yer alırken, ön tarafta ise 32 MP kamera yer alıyor. Bu kamera Galaxy S20'de 10 MP şeklindeydi.
Galaxy S20 FE 256 GB fiyatı ise ülkemizde 6999 TL.
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