Samsung Galaxy S20 Ultra Ön Kamera Performansı Belli Oldu

Samsung'un yeni amirali Galaxy S20 serisi en çok Ultra modeli ile anılıyor. Üst seviye kamera fonksiyonları içeren telefon, arka kamerasıyla 100x zum olanağı tanımasıyla ünlenmişken, öte yandan telefonun sık sık sorunlarıyla dile getirildiğine de şahit olduk. Ancak kuşkusuz Galaxy S20 Ultra'nın önemli kamera kabiliyetleri var ve bunlardan biri de ön kameraya ait.
Önemli otoritelerden biri olan DxOMark'ın yaptığı incelemelere de kamera konusundaki başarılını yansıtan Galaxy S20 Ultra, ön kamerasıyla, Samsung'un zirvedeki yerini korumasına yardımcı olan bir model oluyor. Özellikle son zamanlarda kameralarıyla önemli özellikler içeren pek çok akıllı telefon bir arada piyasaya çıktı ve bunlardan biri de Galaxy S20 Ultra oldu. Ana kamera performansıyla DxOMark'tan 122 puan alan Galaxy S20 Ultra, ön kamerasıyla ise 100 puan alarak listedeki 2'inci telefon olmayı başardı.
DxOMark'ın yaptığı listede hem ön hem arka kamera performansıyla ilk sıraya yerleşen Huawei P40 Pro'nun arkasında duran Galaxy S20 Ultra, ön kamera performansıyla ise Huawei nova 6 5G modeli ile ikinciliği paylaşıyor.
DxOMark, ayrıca yaptığı incelemede de Galaxy S20 Ultra'nın ön kamerasına övgüler yağdırırken, Samsung'un, özellikle ön kamera konusunda Galaxy Note 10+ modelinin üzerine koyarak bir basamak daha yukarı çıkmasına da ayrı bir parantez açıyor. Zira Galaxy S20 Ultra, gerek Galaxy Note 10+ gerek Galaxy S20+ modelinden ön kamerası ile keskin şekilde ayrılıyor. Galaxy S20 Ultra'nın ön kamerası 40 MP olurken, telefon kullandığı bu kamera neticesinde testlerden fotoğraf konusunda 104 senaryosunda, video senaryosunda ise 95 puan almış ve ortalamada da neticede 100 puana imza atmış.
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