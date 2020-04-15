Galaxy S20 Ultra Sahiplerinden Şikayet Var

Samsung'un bu sene tanıttığı üst seviye amiral gemisi Galaxy S20 serisi, tepe modeli Galaxy S20 Ultra ile fotoğrafçılık alanında Samsung'un en önemli telefonu olurken, tüketicilerden gelen yorumlar pek de iyi değil. Özellikle Galaxy S20 Ultra'nın Exynos'lu olan sürümünden şikayetçi olan kullanıcılar, telefonun kamera uygulamasından pil ömrüne ve ısınma oranlarına kadar pek çok noktadan memnun değiller.
Tüketicilerden gelen yorumlara göre Galaxy S20 Ultra'nın Exynos sürümü, ABD varyantı olan Snapdragon 865 işlemcili sürümünden performans ve güç verimliliği konusunda daha zayıf kalırken, pil ömrüyle de tartışma konusu oluyor. Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olmasına karşın, tek şarjla 3.5 – 4 saat ekran açık kalma süresi sağladığı yönünde şikayetler var.
Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg— Dawood (@pegasaie) April 9, 2020
Ayrıca Galaxy S20 Ultra'nın 108 MP'lik kamerasında da otomatik netleme sorunları yaşandığı biliniyor. Samsung bu sorunu gidermek için birçok yazılım güncellemesi yayınladı. Yapılan güncellemeler bazı şeyleri iyileştirmiş olsa da, hala giderilmesi gereken sorunlar var gibi görünüyor. Zira hala odaklanma sorunları yaşandığı bilgisi geliyor. Hemen yukarıda da bir örneği görülüyor.
Tüm bunlara ilave olarak yine bazı kullanıcılardan telefonun fazla ısındığına yönelik şikayetler de mevcut.
Bakalım Samsung, bu şikayetlerin üstesinden nasıl gelecek.
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