Savaş konulu en iyi 30 film: IMDb puanlarına göre en iyiler listesi

Savaş filmleri, savaşın yıkıcı etkilerini göstermesi bakımından ilgi çekici filmlerdir. İçerisinde tarihi olaylara yer vermesiyle tarihi film seven izleyicileri de cezbeder. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde ilginizi çekebilecek savaş konulu en iyi 30 filmi sizler için derledik. Daha önce izlemediyseniz mutlaka izlemeniz gereken en iyi savaş konulu filmler hakkında kısa bilgilerden oluşan listemizi aşağıda bulabilirsiniz. İşte bizi geçmişe götüren 30 adet IMDB puanı en yüksek savaş filmleri sıralamamız.
30. PEARL HARBOR
IMDb puanı 6,1
Film Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci dünya savaşına girmesine neden olan Japonların Pearl Harbor baskınını anlatır. En iyi ikinci dünya savaşı filmleri arasında yer alır. Filmin başrolünde Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Tom Sizemore, Cuba Gooding, Jr., Jennifer Garner ve Jon Voight oynamıştır.
29. HART'S WAR (ŞEREF VE CESARET)
IMDb Puanı: 6,3
Albay William McNamara, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarında Almanya'da esir düşer. Ancak başına gelenlere rağmen görevinden vazgeçmeyecektir. Planlarını yapmakta ve harekete geçebilmek için zaman kollamaktadır.
28. U- 571
IMDb Puanı: 6,6
İkinci dünya savaşını anlatan görkemli bir deniz savaşı filmidir. 1942 yılı ve II. Dünya savaşının en zorlu günleri yaşanmaktadır. Alman U-botları, müttefiklere ait gemilere fırsat vermemektedir. Amerikan askerleri ise zorlu bir şekilde okyanusta ilerlemektedirler. Bir gün okyanusun ortasında bir Alman botunu görürler. Bu botta, savaşın gidişatını değiştirebilecek sırlar bulunmaktadır.
27. KAVANOZ KAFA (JARHEAD)
IMDb Puanı: 7,0
Anthony Swoff, 1980'lerin sonlarında askere alınır. Kim olduğunu bilmediği ve nedenini de anlayamadığı bir düşmana karşı savaşması gerekmektedir. Körfez Savaşı sırasında Amerikalı askerler, saç tıraşı nedeniyle Swoff'a bir isim takmışlardır: Kavanozkafa. Yani Jarhead.
26. ÖLÜME KOŞANLAR (THE BIG RED ONE)
IMDb Puanı: 7,2
Griff, Vinci, Zab ve Johnson, Amerikan ordusuna katılırlar. Çavuş Possum 'un yönettiği bölükte bulunan askerler ülkeleri adına savaşmak için dünyayı dolaşmaktadırlar. Nazi Almaya'sına kadar giderler. Ancak savaş alanında yaşanan korkunç anlar hayatlarını etkileyecektir.
25. BİR ZAMANLAR ASKERDİK (WE WERE SOLDIERS)
IMDb Puanı: 7,2
Vietnam Savaşı sırasında Albay Hal Moore ve askerleri kendilerinden beş misli kalabalık bir Vietnamlı ordusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Vietnam'da yaşananları epic bir dilde anlatan film en başarılı Vietnam konulu filmlerdendir.
24. BATTLE FOR SEVASTOPOL (SİVASTOPOL İÇİN SAVAŞ)
IMDb Puanı: 7,2
Rus-Ukrayna ortak yapımı olan film, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı orduya katılan Sovyet kadın keskin nişancı Lyudmila Pavliçenko'nun hayatını anlatıyor. Filmde pavliçenko Alman ordusuna karşı üstün başarı göstermiştir.
23. SAVAŞIN SONU (TO END ALL WARS)
IMDb Puanı: 7,1
Film, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında birliği ile beraber Japon Ordusu'na esir düşen Yüzbaşı Ernest Gordon'ın, esir tutuldukları yaşanan insanlık dışı muameleleri anlatıyor. Uzun ve acı veren esaret günlerinde insan üstü dayanma gücünün sergilendiği film ilham veren savaş filmleri arasında ön sıralardadır.
22. KESKİN NİŞANCI (AMERICAN SNIPER)
IMDb Puanı:7,3
Irak savaşını tüm gerçekliği ile gözler önüne seren film, izleyenlerden tam not almıştır.İyi bir keskin nişancı olan Chris Kyle, Irak'a silah arkadaşlarını korumak için gönderilir. Başarılarıyla ismi gün geçtikçe daha çok duyulmaya başlayan Chris, düşmanların da hedefi haline gelecektir.
21. RESCUE DAWN (ŞAFAK HAREKATI)
IMDb Puanı: 7,3
Savaş pilotu Dieter Dengler, Vietnam Savaşı'nda bir uçuş sırasında vurularak düşürülür ve bir kampta esir olur. Dengler, başka savaş esirlerinin bulunduğu kamptan kurtulmak için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.
20. EN KARANLIK SAAT (DARKEST HOUR)
IMDb Puanı: 7,4
Usta yönetmen Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Winston Churchill'in, Hitler'in ordusuna karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Filmin başrollerinde Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup ve Ben Mendelsohn yer alıyor. Film siyasi kararların savaşın gidişatını nasıl değiştirdiğini anlatması bakımından önemlidir.
19. FURY
IMDb Puanı: 7,6
Amerikalı beş askerden oluşan bir ekip, İkinci Dünya Savaşı döneminde Fury isimli tanklarıyla ilerlemektedir. Ekibin lideri Çavuş Don 'Wardaddy' Collier ise askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden çıkarmak için uğraşmaktadır. Başrolde Brad Pitt'i izlediğimiz film son yılların en iyi tank filmlerindendir.
18. KAPIMDAKİ DÜŞMAN (ENEMY AT THE GATES)
IMDb Puanı: 7,6
Film, Sovyet keskin nişancısı Vasiliy Grigoryeviç Zaytsev'in keskin nişancı oluşu ve Stalingrad Savaşı'nda rakibi Alman keskin nişancısı Binbaşı Erwin König'le mücadelesini ele almaktadır. Film konusunu ikinci dünya savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden almıştır.
17. İNCE KIRMIZI HAT (THE THIN RED LINE)
IMDb Puanı: 7,6
Birinci Dünya Savaşı sırasında bir grup askerin zorlu anlarını, savaş sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlatan filmin yönetmenliğini Terrence Malick yapmıştır. Uzun ve durağan anlatımıyla zaman zaman sıkabilir ancak epik anlatımı onu en iyi 30 savaş filmi listemize almamıza neden oldu.
16. KARA ŞAHİN DÜŞTÜ (BLACK HAWK DOWN)
IMDb Puanı: 7,7
1993 yılında bir grup Amerikan askeri BM Barış Gücü olarak Somali'ye giderler ve görevleri ise General Mohamed Farrah Aidid'in altında çalışan birkaç askeri ele geçirmektir. Somali iç savaşını anlatan en iyi filmlerden bir tanesidir.
15. MAYIN ÜLKESİ (LAND OF MINE)
IMDb Puanı: 7,8
İkinci Dünya Savaşı döneminde Danimarka'ya mayın temizlemek için gönderilen Alman savaş esirlerinin yaşadıklarını anlatan film, gerçek olaylara dayanmaktadır. Sayısı iki binden fazla olan Alman esirlerin yaklaşık yarısının hayatını veya uzuvlarını kaybettiğine inanılmaktadır.
14. ENIGMA YAPAY OYUN (ENIGMA: THE IMITATION GAME)
IMDb Puanı: 8,0
Film, Alan Turing isimli matematikçinin II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından kullanılan Enigma kodunu çözme çabasını anlatır. Hükümet tarafından seçilen Alan Turing hırslı ve aynı zamanda zekidir. Ancak bir o kadar da zor birisidir. Matematik ve savaş konulu film oldukça beğenilmiştir.
13. DUNKIRK
IMDb Puanı: 8,0
Christopher Nolan'ın yazdığı ve yönettiği film, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkerque kıyılarında 400 bin askerle sıkışması ve deniz desteğiyle Dunkerque'ten tahliye edilmesini işliyor.
12. AVCI (THE DEER HUNTER)
IMDb Puanı: 8,1
Yönetmenliğini Michael Cimino'nun yaptığı Avcı, çok yakın arkadaş olan Michael, Steven ve Nick'in Vietnam Savaşı esnasında talihsiz bir şekilde birbirlerinden ayrı düşmelerini konu ediniyor.
11.GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)
IMDb Puanı: 8,1
Birinci Dünya Savaşı esnasında bir erkek lisesinde öğretmenlik yapan Profesör Kantorek, öğrencilerini savaşa katılmanın çok onurlu bir davranış olduğu konusunda eğitmektedir. Bu konuşmalardan etkilenen askerler gönüllü olarak askere yazılarak Alman ordusuna katılırlar.
10.MÜFREZE (THE PLATOON)
IMDb Puanı: 8,1
4 Akademi Ödülü almış olan filmde, Chris Taylor okulunu bırakır ve gönüllü asker olarak Vietnam Savaşı'na katılır. Taylor cephede hâkim olan kötü hava koşulları ve yorucu şartlar nedeniyle yorgun düşer. Chris, Vietnamlıların saldırısı sırasında bir grup askerin de ölümüne tanık olacaktır. Müfrezze filmi en iyi savaş filmlerinden biri olarak gösterilir.
9.KWAİ KÖPRÜSÜ (THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI)
IMDb Paunı: 8,1
Kwai Köprüsü'nde, Albay Nicholson'ın liderlik ettiği esirler, Kwai Nehri üzerinde bir köprü yapmaları için Japonlardan bir direktif alırlar. Albay Saito'nun köprüyü yaptırmaktaki amacı cephaneyi birliklerine kolayca dağıtmaktır. Albay Nicholson'ın elindeki tek kozu, yapılabilecek en iyi köprüyü yapıp kendi gururunu ve askerlerinin motivasyonunu körüklemek, yitirilen gücü ve kaybedilen özgüveni geri kazanmak olacaktır. Dönemin büyük yönetmenlerinden David Lean'in unutulmaz başyapıtı olan Kwai Köprüsü, Alec Guiness, Jack Hawkins ve William Holden gibi oyunculardan oluşan kadrosuyla da ilgi çekiyor.
8.ÇÖKÜŞ (DOWNFALL)
IMDb Puanı: 8,2
Adolf Hitler'in son günlerini ve Berlin'in düşüşünü anlatan filmin yönetmenliğini Oliver Hirschbiegel yaparken filmin senaryosu Joachim Fest'in Inside Hitler's Bunker (Hitler'in Sığınağında) adlı eserden esinlenilmiştir. Umutsuzluğa kapılan Adolf Hitler Almanya'yı 2.Dünya savaşından kurtaracak bir çare aramaktadır.
7.SOYSUZLAR ÇETESİ (INGLOURIOUS BASTARDS)
IMDb Puanı: 8,3
Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği film, Alman kuşatması altındaki Fransa'da yaşananları anlatmaktadır. Savaşta ailesinin ölümüne tanık olan Shosanna ise bu savaştan kurtularak Paris'te kendini yeni bir hayat kurmaya çalışır. Filmin başrolünde Brad Pitt yer almaktadır.
6. FULL METAL JACKET
IMDb puanı: 8.3
Vietnam savaşı sırasında bir grup acemi Amerikan askerinin başından geçen traji- komik olayları anlatır. Kült savaş filmleri kategorisinde en üst sırada yer alan filmin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Stanley Kubrick oturmaktadır. Amerikan ordusunda sıhhiye olarak çalışan bir askerin şahit olduğu insanlık dışı olayları konu alan film, en iyi savaş konulu başyapıtlar arasında yer alır.
5. ZAFER YOLLARI (PATHS OF GLORY)
IMDb puanı: 8.4
Baş rolünü Kirk Douglas'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Stanley Kubrick oturmaktadır. 1957 yapımı filmde düşman hattına saldırı emrine karşı gelen bir grup askerin, general tarafından korkaklıkla suçlanması ve başlarındaki yüzbaşının onları koruma çabası anlatılır.
4.PİYANİST (THE PIANIST)
IMDb Puanı: 8,5
Ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman'ın hayatını anlatan aynı isimli kitaptan uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya'da şartların gittikçe zorlaştığı bir dönemde, esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova'da hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Film gerçek bir savaş hikayesinden esinlenmiştir.
3. LIFE IS BEAUTIFUL (HAYAT GÜZELDİR)
IMDb Puanı: 8,6
Roberto Benigni'nin yönetmenliğindeki film, 2. Dünya Savaşı sırasında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğunu korumak için yaptıklarını anlatıyor. Film 1998 Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı. Film 2. Dünya savaşı sırasında İtalya'da geçmektedir.
2.ER RYAN'I KURTARMAK (SAVING PRIVATE RYAN)
IMDb Puanı: 8,6
Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Robert Rodat tarafından yazılan film, Yüzbaşı John H. Miller ve yanında bulunan askerlerin, diğer üç kardeşi savaş sırasında ölen ve bunun sonucunda eve dönüş izni alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır. Tom Hanks bu filmdeki performası ile en iyi oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanırken, yönetmen Steven Spielberg en iyi film dalında ve en iyi yönetmen dalında Oscar ödülünü kucaklamıştır.
1. SCHINDLER'IN LİSTESİ (SCHINDLER'S LIST)
IMDb puanı :8,9
Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, 1993 ABD yapımı bir filmdir. II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya Yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'in savaş sırasında yaşanmış gerçek hikayesini konu alır.
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Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
U-571'i listeye almışsınız ama ondan çok daha iyi olan DAS BOOT'u almamışsınız . Bu da liste hakkında beni şüpheye düşürdü.