Samsung, Galaxy S21'in Bellek Kartı Eksiğinin Sorun Olmayacağını Söylüyor

Samsung'un Galaxy S21 ve S21+ için yayınladığı yeni TV reklamı, telefonun 8K videoları saklamak için yeterli depolama alanı olduğuna ve microSD kart yuvasının eksikliğinin hissedilmeyeceğine ikna etmeye çalışıyor.

Samsung'dan bellek kartı savunması

Samsung'un yeni Galaxy S21 amiral gemisi serisi nihayet piyasada ve Samsung yeni ürününü reklamlarla kullanıcılara sık sık göstermek istiyor. Şirket, yeni amiral gemilerinin veya daha doğrusu temel Galaxy S21 modelinin ve büyük kardeşi Galaxy S21+'ın başrolde olduğu bir Resmi Lansman TV reklamı yayınladı. Galaxy S21 Ultra'nın, onu diğerlerinden farklı kılan şeylere daha fazla odaklanan ayrı bir TV reklamı olacağı düşünülüyor.

Samsung'un Galaxy S21 ve Galaxy S21+ için hazırladığı yeni TV reklamı, 8K video ve ilgili özellikler başta olmak üzere akıllı telefonların kamera yeteneklerini öne çıkarıyor. Şirket ayrıca depolama ve pil ömrüne de kısaca değiniyor ve reklamda (izleyince siz de göreceksiniz) Samsung'un iddialarını abarttığı hissine kapılıyoruz.

Pil ömrü istisnai değil, en azından temel modelde değil, ancak ne kadar dayandığını incelemelerimizde size gerçekte hayattan rakamlarla aktaracağız. Ancak microSD kart yuvası olmaması, 128 GB'ı yeterli bulmayan müşteriler için üst modellerde kesenin ağzının epey açılacağı anlamına geliyor. 128GB 8K video çekmek isteyenler için muhtemelen yeterli olmayacaktır. Ancak reklam filmi, bunun yeterli olacağı konusunda müstakbel müşterileri ikna etmeye çalışıyor.

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Introducing Galaxy S21 | S21+ 5G. It doesn’t just look different—it is different. Just hit record and see for yourself. Made for the epic in everyday. Learn more:

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