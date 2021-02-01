Samsung, Galaxy S21'in Bellek Kartı Eksiğinin Sorun Olmayacağını Söylüyor

Samsung'un Galaxy S21 ve S21+ için yayınladığı yeni TV reklamı, telefonun 8K videoları saklamak için yeterli depolama alanı olduğuna ve microSD kart yuvasının eksikliğinin hissedilmeyeceğine ikna etmeye çalışıyor.