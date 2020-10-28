Samsung Galaxy S21'in Ekranı ve Kamerası Sızdı!

Samsung'un gelecek amiral gemisi telefonu Galaxy S21 (ya da Galaxy S30) hakkında yeni bilgiler geldi, telefonun ekranı ve kamerası göründü!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Ekran ve Kamerası Sızdı!

Samsung'un S21 serisi olarak adlandırılması beklenen yeni S serisi amiral gemilerinin render görüntüleri şimdiden internette turlamaya başladı. 3 model halinde geleceği söylenen Galaxy S21'lerden en büyük olanı Galaxy S21 Ultra olacak. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise, Galaxy S21 Ultra'nın ekran boyutu tam 6.8 inç olacak.

Galaxy S21'in diğer özellikleri de konuşuluyor. Samsung'un bu defa hangi işlemci tercihinde bulunacağı kesinleşmiş değil. Ancak ABD ve Çin bölgelerinde yine Qualcomm'u tercih etmesi şiddetle muhtemel. Ve buna istinaden de Galaxy S21'i muhtemelen Snapdragon 875 yonga seti ile göreceğiz. Ülkemiz de dahil diğer pazarlarda ise Exynos 2100 işlemci ile bulunacak. Bu arada S21 Ultra'nın RAM ve depolama alanı da S20 Ultra ile benzer; 12 GB ve 128 GB şeklinde.

Ekrana dönecek olursak, Galaxy S21 Ultra'da 6.8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekran kullanacağı söylenen Samsung'un, bu telefonunda 144Hz ekran tazeleme hızını sunacağı da iddia ediliyor. Ancak bunu üst ekran çözünürlüğünde destekleyecek mi, belli değil.

Galaxy S21 kameraları hakkında ise pek bir şey şimdilik belli değil. Raporda, telefonda ön kameranın 40 MP, arka kameranın ise 108 MP şeklinde bulunacağı söyleniyor, fakat bu iddia güçlü değil.

Son olarak S21 Ultra'nın bataryasının ise 5000 mAh kapasitesinde olacağına ilişkin bilginin yer aldığını da söyleyelim.

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