Samsung Galaxy S21 FE 5G İncelemesi

Bir süredir Samsung'un Galaxy 21 serisinin son halkası olan Galaxy S21 FE 5G modelini kullanıyoruz ve bugün bu telefon hakkında edindiğimiz izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Biraz uzun kullanım raporu gibi olacak bu inceleme, o nedenle bu telefonu satın almayı düşünenler için faydalı olacağını söyleyebiliriz.
Daha önce Galaxy S21 FE 5G'nin ön incelemesini sizlerle paylaşmıştık. O zamandan bu zamana bu telefonu kullanıyoruz. Arada Galaxy S22 serisi de tanıtıldı ve diğer yandan şu anda Galaxy S22+ modelinin uzun kullanım testleri de sürüyor, daha sonra onunla ilgili bir video da sizlerle paylaşacağız. Şimdi, öncelikle Galaxy S21 FE 5G'nin fiyatından bahsederek başlamak istiyoruz. Şu anda bu telefon piyasada 9 bin 356 TL fiyatla satışta bulunuyor. Ancak diğer yandan Galaxy S21'e baktığımızda, onun da 9 bin 999 TL fiyatla satışta olduğunu görüyoruz. FE serisinin çıkış amacı, amiral gemisi özelliklerini uygun fiyata sunmasıydı. Ancak görünüşe göre artık bu pek de geçerli değil gibi. Arada çok az fiyat farkı var. Ancak S21 FE'nin bu anlamda talihsizliği, S21 serisinden çok geç tanıtılmaş olması. Zira diğer modeller indirime girdi ve böylece fiyat anlamında S21 FE'nin esprisi kalmadı demek mümkün. Ancak diğer yandan S21 FE, orijinal S21'e kıyasla birtakım farklı güncellemere de giren bir telefon olmuş. Bazı özelliklerinde yeniliğe gidilmiş durumda. Hepsinden bahsedeceğiz, önce tasarımla başlayalım.
Samsung Galaxy S21 FE 5G Tasarımı Nasıl?
S21 FE, S21 ile elbette büyük benzerlik gösteren bir tasarıma sahip. Boyut ve ağırlıkta ufak bir farklılık var, ancak genel görünüm olarak aynı olduklarını söyleyebiliriz. Aradaki bir diğer küçük fark, S21 FE'nin arkadaki 3'lü kamera kurulumunun çevresinde kullanılan malzemenin plastikten olması. S21'de bu bölüm metalden oluşuyor.
Telefonun arka yüzeyinin geri kalan kısmı da tamamen plastik yapıda ve bu haliyle açıkçası kullanmaya başladıktan bir süre sonra telefonun çok basit bir tasarıma sahip olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Plastik bir telefonun artıları ve eksileri var: Daha dayanıklı yapıda evet ve tutması daha kolay, ancak fazlasıyla ucuz hissettiriyor. 10 bin TL'lik bir telefon için ise bir hayli ucuz.
Telefonun sağ kenarında güç ve ses düğmeleri bulunuyor. SIM kart çekmecesi de alt kenara konumlandırılmış durumda. Bu arada belirtelim, bu telefonda microSD kart desteği yok, o nedenle hafıza seçimini ona göre yapmanız iyi olur.
Telefonda stereo ses ise atlanmamış. Hem üst hem alt kenarda yer alan hoparlörlerle stereo ses sağlayan telefonda 3.5 mm kulaklık bağlantısı ise yer almıyor. Bu işlev USB-C bağlantısı yoluyla sağlanıyor. Bu arada telefonun kutusundan yalnızca USB-C kablosunun çıktığı bilgisini verelim. Yani şarj etmek için ayrıca bir adaptöre ihtiyacınız olacak ki Samsung, artık telefonlarından "ekstraları" çıkartıyor.
Samsung Galaxy S21 FE 5G Ekranı Nasıl?
Tam bu noktada ekrandan bahsetmek lazım, zira daha önceki telefonlarında en azından ekran koruma bandına yer veren Samsung, Galaxy S21 FE ile birlikte ekran koruma filmini de çıkartmış. Samsung'un ekran koruma bandına yer vermesine gerek olmadığına ilişkin sıraladığı nedenler arasında, özellikle amiral seviyesi telefonların daha sağlam çerçevelerden oluştuğu, ayrıca ekranın da Corning Gorilla Glass Victus türevi korumalara sahip olması bulunuyor. Artık üst seviye telefonlarının ekranlarının daha sağlam olduğu ve çevre duyarlılığı konusunda endişelerini dile getiren Samsung, ayrıca ekran koruma aksesuarının israfa yol açtığını düşünüyor ve böylece buna gerçekten ihtiyacı olan insanların satın almaları gerektiğini düşündüklerini söylüyor. Bu noktada eğer S21 FE satın alacaksanız net olarak ekran koruma bandına ihtiyacınız olacağını söyleyeyim. Zira açıkçası S21 FE, Samsung'un söylediği kadar da sağlam değilmiş.
Test için bize ulaşan Galaxy S21 FE'nin ekranı Gorilla Glass Victus korumasına sahip, fakat kullandığımız süre içinde sadece 1 kere yere düştü ve bu yetti. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda yoğun bir kar fırtınası yaşanmıştı. Tam o sırada ofisimizin de bulunduğu karşı sokakta telefon yere düştü ve tam da ekran üzerine kapaklanacak şekilde düştü. Telefonu yerden aldığımızda, bu haldeydi. Özellikle sol alt köşede çatlaklar kendini daha belirgin şekilde gösteriyor. Telefonun kullanımında ise bir sorun yok, ancak bizce Samsung, ekran sağlamlığı konusunu yeniden gözden geçirmeli. Kaldı ki Galaxy S22 Ultra'nın ekranının da o kadar sağlam olmadığını şu ana dek yayınlanan ekran test videolarına bakarak söyleyebiliriz. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz? Sizce Samsung, bu hamlesinde haklı mı, değil mi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz.
Bu kısmı hallettiğimize göre ekran detaylarına geçelim. Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Bu boyut, orijinal S21'e göre daha büyük. Dynamic AMOLED 2X panelden oluşan ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel seviyesinde olurken, 120Hz tazeleme hızı destekleniyor. Ancak telefonu bunu dinamik olarak seçmiyor, ekranın ya 60Hz ya 120Hz'de çalışmasını seçiyorsunuz.
Ekran sağlamlığı dışında gayet başarılı. Samsung'un güçlü olduğu yönlerinden biri zaten görüntü işi. Renkler, kontrast ve parlaklığun tümü harika görünüyor ve bu sayede telefonda film izlemekten de oyun oynamaktan da keyif alıyorsunuz. Bu arada ekranın parlaklık oranının da yaptığımız testte 792 nite kadar yükseldiğini ve bunun da S21'in 850 nitlik parlaklık oranından çok da uzak olmadığını söyleyelim.
Samsung Galaxy S21 FE 5G Özellikleri ve Performansı
Peki, Galaxy S21 FE 5G, teknik tarafta ne gibi özellikler sunuyor? Daha önce defalarca kez karşılaştığımız ayrım S21 FE'de bir kez daha karşımızda. Telefonun hem Snapdragon 888 işlemci hem de Exynos 2100 işlemci seçeneği bulunuyor, fakat bu telefonu da yine ülkemizde Exynos işlemci ile satın alabileceksiniz. Bu anlamda orijinal Galaxy S21 ile arasında fark yok. Neyse ki Samsung, bu hareketi artık Galaxy S22 serisinde kırdı. Daha önce de anlattığımız gibi Galaxy S22 serisi ülkemizde Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seçeneğiyle bulunabiliyor.
S21 FE'ye dönecek olursak, işlemci özelinde Galaxy S21 ile aynı performansı sağladığını söyleyebiliriz, zira aynı işlemciyi kullanıyorlar. Telefonda 8 çekirdekli bu işlemcisiye 8 GB RAM desteği sağlanmış.
Elimizdeki S21 FE'nin depolama kapasitesi 128 GB olurken, işletim sistemi Android 12 ve üzerinde One UI 4 bulunuyor. İşletim sistemi ve arayüz kullanımı gayet kullanışlı. Bugüne kadar Galaxy telefonları kullananlar aşinadır, yeni kullanacak olanlar da bizce pek beğeneceklerdir kanaatindeyiz, zira çok fazla çeşitlilik sağlıyor.
Telefonun performansına ilişkin birkaç söz söyleyecek olursak, performans konusunda endişe etmenize gerek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira ne uygulama kullanımında ne web sayfa ya da aplikasyon dolaşımlarında herhangi bir tekleme, takılma gibi sorunlarla karşılaşmadık. Öte yandan oyun oynamak için de ideal bir model. Hızlı yükleme süreleri ve mevcut en iyi grafik detaylarını sunabiliyor telefon.
Sentetik test sonuçlarına gelirsek, Galaxy S21 FE'nin AnTuTu Benchmark'tan 643 bin 466 puan topladığını söyleyebiliriz. Bu sonuçla telefonu diğer üst seviye modellerle yan yana koyduğumuzda, Galaxy S21 Ultra ile Galaxy Z Fold 3 arasına oturduğunu görüyoruz. Bu anlamda yüksek performans sunduğu açık.
Telefonun işlemci özelindeki test olan Geekbench'e geldiğimizde de tablo pek değişmiyor. S21 FE, tek çekirdek sonucunda 1079 puan, çoklu çekirdek performansındaysa 3365 puan topluyor ve yine karşılaştırma tablosunda hak ettiği yeri alıyor.
Samsung Galaxy S21 FE 5G Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, telefonun pil ömrü ne kadar gidiyor? Bataryaya geldiğimizde telefonun, orijinal Galaxy S21'e göre bu alanın biraz daha genişletildiğini söyleyebiliriz. 4500 mAh kapasitesinde bataryanın kullanıldığı S21 FE'de 25 watt kablolu şarj, 15W kablosuz şarj desteği yer alıyor ve öte yandan kablosuz şarj paylaşımı da yapılabiliyor.
Galaxy S21 FE, ortalama kullanımla, yani sosyal medya uygulamaları, müzik dinleme ve zaman zaman oyun oynama ile fotoğraf çekimleri sonrasında günü tamamladığını söyleyebiliriz. Fakat daha yoğun kullanımlarda akşam erken saatlerde şarj etmeniz gerekecek.
Spesifik süreler verecek olursak, bu telefonla 30 saate kadar yakın telefon görüşmesi yapabilir, 10 saati aşkın web dolaşımında bulunabilirsiniz. Video izleme için süre ise 16 saat civarı. Elbette bu testi, ekranın tazeleme hızının 60Hz'e sabitlendiği senaryoda yaptığımızı söyleyelim. 120 Hz'de ise bu süre 13 saat civarına iniyor.
Bu anlamda Galaxy S21 FE pil performansı konusunda S21 ile benzer sonuçlkar üretiyor diyerek bu kısmı toparlayabiliriz.
Şarj konusun ise, ilk 30 dakika içinde telefonun yüzde 51'inin şarj olduğunu söyleyelim. Pilin tam kapasite dolması için gereken süreyse 1 saat 15 dakika.
Samsung Galaxy S21 FE 5G Kameraları Nasıl?
Kameralara geldiğimizde Galaxy S21'e kıyasla en temel farklılığın burada yaşandığını görüyoruz. Lens bakımından Galaxy S21 gibi yine 3'lü kamera kurulumunu bulunduran Galaxy S21 FE'de, özellik bakımından ise bazı sadeleştirmelere gidilmiş.
Telefonun ana kamerasında pek farklılık yok. Ana kamera yine 12 MP olurken, bu kamera f/1.8 diyafram, Dual Pixel faz algılamalı otofokus ve OIS desteği yer alıyor. Ultra geniş açılı kamera da yine 12 MP şeklinde karşımıza çıkarken, en önemli fark telefonun telefoto lensinde karşımıza çıkıyor. Galaxy S21'in telefoto lensi 64 MP ölçüsünde olurken, Galaxy S21 FE'de 8 MP şeklinde telefoto kamera yer alıyor. 30x'e kadar yakınlaştırma yapma olanağınız da mevcut.
Galaxy S21 FE, kamera performansı olarak Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus ile karşılaştırılabilir ölçüde benzerlik sunuyor. 12 MP'lik ana kamera gerçekten mükemmel fotoğraflar çekebiliyor; dinamik aralık çok iyi durumda ve kontrast seviyesi bir hayli yüksek. Özellikle gün ışığında istediğiniz gibi sonuç alıyorsunuz.
Ultra geniş açılı kameradan alacağınız sonuçlar da yine aynı şekilde iyi olacaktır. Yeterli ayrıntı seviyesi, makul seviyede keskinlik ve grensiz fotoğraflar çekebiliyor bu kamera.
Telefoto lens ise 8 MP sensör kullanmasına karşın yine de 12 MP ölçüsünde kayıt yapabiliyor. Bu noktada Samsung'un yazılım desteği ortaya başarılı bir sonuç çıkarmış.
Telefonun kameralarını bu anlamda oldukça beğendik. Ön kamera da ise S21'e kıyasla önemli bir sıçramada bulunuluyor, fakat S20 FE ile aynı lens sunuluyor. S21'de 10 MP'lik ön kamera yer alıyordu, S20 FE'de ise 32 MP'lik 25 mm ile f/2.2 lensli Sony IMX616 dörtlü bayer sensör kullanılıyordu. S21 FE'de de yine aynı lens mevcut durumda ve bununla da fazlasıyla başarılı selfie fotoğrafları çekilebildiğini söyleyelim.
Kamera konusunda S20 FE'den devralınan bir diğer özellikse video aşamasında karşımıza çıkıyor. Galaxy S21'in 8K video kaydedebiliyor olmasına karşın Galaxy S21 FE'de de tıpkı S20 FE gibi 4K kayıt yapılabiliyor. Elbette 8K video kaydetmek ne derece önemli tartışılır, ancak Galaxy S21 FE'de bu özellik yok.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirecek olursak, Galaxy S20 FE'yi kullandığımız süre içinde performans konusunda her anlamda memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Genel çerçevede, uygulama, oyun ve kamera kullanımı noktalarında gayet performanslı çalışan bir telefon olmuş. Bu anlamda rahatlıkla tercih edilebilir. Fakat az önce de anlattığım gibi, tasarımı 10 bin TL'ye yakın bir telefon için fazla basit görünüyor, öte yandan ekranının çok sağlam olmadığını da hep birlikte gördük. Ekranın sağladığı görüntü ise muazzam, onu ayrı tutalım, fakat satın almayı düşünüyorsanız, muhakkak bir ekran koruma bandı almanızı tavsiye ediyoruz.
CHIP Online Notu: %80
+ Mükemmel AMOLED HDR10 ekran
+ Suya dayanıklı tasarım
+ Yüksek performans
+ Kamera performansı
+ Güçlü özelliklere sahip arayüz
+ Stereo hoparlör performansı
- Plastik tasarım
- Kutuda şarj aleti yok
- Ekran koruma filmi yok
- Dinamik ekran yenileme hızı yok
TEKNİK ÖZELLİKLER
- İşletim Sistemi: Android 12
- İşlemci: Exynos 2100
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.9 & 2.8 & 2.2 GHz
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Boyutu: 6.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G78 MP14
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 12 MP & 8 MP & 12 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac\6
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 155 x 74 x 7.9 mm
- Ağırlık: 177 gr.
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