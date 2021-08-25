Samsung, Galaxy S21 FE'yi Bir Kez Daha "Yanlışlıkla" Sızdırdı!

Galaxy S20 FE büyük bir başarı yakalamıştı ve yerini alacak olan telefon, yani Galaxy S21 FE aslında Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 ile birlikte piyasaya sürülecekti. Ancak Galaxy S21 FE'nin lansmanı, devam eden çip sıkıntısı nedeniyle ertelendi. Birkaç gün önce Samsung yanlışlıkla akıllı telefonun bir görüntüsünü yayınlamıştı ve şimdi benzer bir durum daha ortaya çıktı.
Samsung Fransa'nın web sitesinde ücretsiz YouTube Premium teklifinin reklamını yapan sayfa, Galaxy S21 FE'den bahsediyor. Görünüşe göre firma, duyurulmamış akıllı telefonu yanlışlıkla Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra ile birlikte listeledi. Böylece Samsung hen Galaxy S21 FE'nin varlığını bir kez daha doğrulamış oldu, hem de telefonun 4 aylık YouTube Premium aboneliği ile beraber sunulacağını öğrendik.
Galaxy S21 FE'nin görüntüleri ve özellikleri zaten daha önceden sızdırılmıştı. Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve ekran içi parmak izi okuyuculu 6,5 inç Super AMOLED Infinity-O ekrana sahip olacak. Telefon Snapdragon 888 işlemci, 8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama ile donatılmış olarak gelecek. 25W hızlı şarjı ve Qi kablosuz şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile güçlendirilecek.
32MP selfie kamerası ve 12MP+12MP+8MP üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. 12MP birincil kamera ve 8MP telefoto kamera OIS özelliğine sahip olacak ve telefon, tüm kameralarını kullanarak 4K 60fps videolar kaydedebilecek. Cihaz GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, Samsung Pay, stereo hoparlörler ve toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip olacak...
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