Samsung, Galaxy S21 FE İçin Belirlediği Hedefi Önemli Oranda Düşürdü

Samsung, bir türlü tanıtamadığı Galaxy S21 FE için belirlediği satış hedefini büyük ölçüde düşürdü...

  • Levent Öztürk
Samsung, Galaxy S20 FE için hedef küçülttü

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Samsung, Galaxy S21 FE İçin Belirlediği Hedefi Önemli Oranda Düşürdü

 

 