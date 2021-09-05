Samsung, Galaxy S21 FE İçin Belirlediği Hedefi Önemli Oranda Düşürdü

Yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE'nin hiç çıkmayacağını bile düşündüğümüz zamanlar olsa da, son sızıntılar telefonun yakında piyasaya çıkacağını doğruluyor. Galaxy S21 FE'nin gecikmeli tanıtımında rol oynamış olabilecek birkaç faktör var. Ayrıca bu faktörler, Samsung'un satabileceği birim sayısını da etkileyecek gibi görünüyor. Firmanın kendisi de, cihazdan beklentilerini azaltmış durumda.
Kore basınında bildirilene göre Samsung, başlangıçta bu yılın ilk yarısında Galaxy S21 FE'yi seri üretime sokmayı planlıyordu. Bu, cihazın daha önce beklendiği gibi Ağustos ayına kadar piyasaya çıkmasını sağlayacaktı. İlk satış hedefi ise 10 milyon seviyesi olarak belirlenmişti. Yarı iletken sıkıntısının, cihazın gecikmesinin büyük bir nedeni olduğuna inanılıyor. Bu nedenle Samsung, 2021'de yeni bir Galaxy Note üst seviye telefon piyasaya sürmedi.
Artık Samsung'un Eylül ayında Galaxy S21 FE'yi üretmeye başlaması bekleniyor. Ayrıca cihazın toplam sevkiyat hedefinin 3 milyon adet düşürüldüğü iddia ediliyor. Samsung, Galaxy S22 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece üç ay önce çıkacağı için bazı müşterilerin Galaxy S21 FE'yi satın almayı tercih etmeyebileceği ihtimalini dikkate alıyor.
Yine de Galaxy S21 FE'nin Samsung için hala yapacak önemli bir işi var. Bu yılın ikinci yarısındaki yeni katlanabilirler dışında Samsung'un serisinde yeni bir premium cihaz bulunmuyor. Firmanın, belirli bir satış seviyesini sürdürmesi gerekiyor. Galaxy S21 FE, Galaxy S22 satışa sunulana kadar bu desteği sağlayabilir.
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