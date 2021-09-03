Samsung Galaxy S22'den Heyecanlandıran Haber

Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ün piyasaya sürülmesi ile beraber Samsung, Galaxy S22 serisinin seri üretimine hazırlanıyor gibi görünüyor. Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra hakkında bazı bilgiler daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Samsung'un bu telefonların seri üretimine Kasım 2021 gibi erken bir tarihte başlayacağı bildiriliyor.
Güney Kore'den gelen haberlere göre Samsung, Galaxy S22 serisini Ocak 2022'de piyasaya sürecek. Firma, Galaxy S serisi akıllı telefonlarını her yıl Şubat ayında çıkarıyordu ancak bu durum Galaxy S21 serisi ile değişti. Samsung'un Galaxy S22 cihazlarında kullanılacak parçaların bir kısmını üretmeye başladığı bildiriliyor.
Önceki sızıntılara ve haberlere bakarsak, Galaxy S22 ve Galaxy S22+, 50MP birincil sensör, 12MP ultra geniş kamera ve 3x optik zumlu telefoto kamera ile üçlü kamera düzenine sahip olabilir. Bazı haberler, Galaxy S22 Ultra'nın 200MP sensöre sahip olabileceğini belirtirken, diğerleri 108MP kamera sensörü kullanmaya devam edeceğini iddia ediyor.
Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar, AMD Mobil Radeon GPU'lu (RDNA2 mimarisine dayalı) bir Exynos işlemci kullanacak. Yaklaşan Exynos çipinin mükemmel grafik performansına sahip olduğu söyleniyor. Akıllı telefonların Snapdragon varyantları da olacak ve ayrıca cihazlar, 120Hz LTPO Super AMOLED ekranlara ve 65W hızlı şarja sahip olabilir.
Çip sıkıntısı nedeniyle, Samsung'un akıllı telefon üretimi ve satışlarının darbe aldığı bir gerçek. Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin satış rakamlarının Samsung'un ilk hedeflerinin oldukça altında olduğu bildiriliyor. Genellikle firmanın Galaxy A5x ve Galaxy A7x serisi akıllı telefonları yaklaşık 30 milyona ulaşıyor ancak bu yıl bu sayının altında kalacak gibi gözüküyor. Samsung, 2021'de 300 milyon sevkiyatına ulaşamayabilir.
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