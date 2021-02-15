Samsung, Galaxy S21 FE İçin Hazırlıklara Başladı. İşte Tüm Bildiklerimiz

Samsung, Galaxy S21 serisinin ardından şimdi de serinin "uygun fiyatlı" modeli Galaxy S21 FE'yi, SM-G990B kod adıyla oyuna sokma hazırlığına başlamış gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy S21 FE'nin Hazırlıklarına Başladı

Geçtiğimiz yıl Samsung'un piyasaya sürdüğü Galaxy S20 FE modeli büyük başarı yakaladı. Galaxy S20 serisi modellerinin özelliklerini harmanlayan ve tüm bunları uygun fiyata kullanıcılara getiren Galaxy S20 FE, üst segmentte hiç kimsenin beklemediği bir model olarak akıllı telefon yelpazesinde kendine yer bulmuştu. Peki, ilk film bu denli ilgi görünce ne olur? Elbette ikincisi çekilir değil mi? Samsung da böyle yapacak.

Yeni gelen sızıntılar, Samsung'un SM-G990B kod adlı Galaxy S21 FE'nin hazırlıklarına girdiğini gösteriyor. Tıpkı Galaxy S20 FE gibi, Galaxy S21 FE'nin de Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın özelliklerini daha uygun fiyata tüketicilere sunacak bir model olacak. En azından tahminimiz o yönde. Hatta bu yeni telefon, Galaxy S21 serisine tezat oluşturacak şekilde microSD kart yuvası bile içerebilir.

5G desteği, 128 GB ve 256 GB seçenekleri ile Android 11 işletim sistemiyle geleceği bilinen Galaxy S21 FE, gri, gümüş, pembe, mor ve beyaz renk seçeneklerini içerecek. Muhtemelen bu yılın 2'inci yarısında tanıtılacak olan Galaxy S21 FE hakkında önümüzdeki haftalarda daha somut bilgiler ortaya çıkacaktır.

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