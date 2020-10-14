Tüm iPhone 12'leri Karşılaştırdık: iPhone 12 vs Pro vs Pro Max vs Mini...

Apple'ın dün akşam tanıttığı yeni telefonları iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini'yi tüm özellikleriyle ve fiyatlarıyla karşılaştırdık. Karşılaştırma listemizi okuyun, hangi iPhone 12 size göre, kendiniz karar verin...

iPhone 12, Pro, Pro Max ve Mini Karşılaştırması

Apple, Covid-19 nedeniyle oluşan yaklaşık 1 aylık gecikmenin ardından yeni iPhone serisini tanıttı. Yeni telefonlar, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'tan oluşuyor.

Telefonların tamamı 5G bağlantı desteğiyle gelirken, manyetik MagSafe bağlantısı yoluyla çeşitli aksesuarları da destekliyor. Yeni "seramik" ekran, Lidar sensörü öne çıkan yenilikler arasında.

iPhone 12 ve iPhone 12 Mini serinin en ucuz telefonları ve çift arka kamerayla geliyorlar. İki Pro modeli ise en pahalı modeller ve doğal olarak en üst düzey özelliklere sahipler.

Dört iPhone birden tanıtıldığından telefonları birbirinden ayırt etmek, hangisinin ne sunduğunu hatırlamak biraz zor olabilir. Aşağıdaki tablo, iPhone 12'ler arasında hızlı bir karşılaştırma yapmanızı sağlayacak.

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro ve 12 Pro Max teknik özellikleri

Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 Mini Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max
Ekran boyutu, çözünürlük 6,1 inç OLED; 2.532x1.170 piksel 5,4 inç OLED; 2.340x1.080 piksel 6,1 inç OLED; 2.532x1.170 piksel 6,7 inç OLED; 2.778x1.284 piksel
Piksel yoğunluğu 460 ppi 476 ppi 460 ppi 458 ppi
Boyutlar (inç) 5,78 x 2,82 x 0,29 inç 5,18 x 2,53 x 0,29 inç 5,78 x 2,82 x 0,29 inç 6,33 x 3,07 x 0,29 inç
Boyutlar (milimetre) 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm
Ağırlık (gram) 164 g 135 g 189 g 228 g
Mobil yazılım iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14
Kamera 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (telefoto) 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (telefoto)
Ön kamera 12 megapiksel 12 megapiksel 12 megapiksel 12 megapiksel
Video yakalama 4K 4K 4K 4K
İşlemci Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic
Depolama 64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB
Veri deposu Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
Genişletilebilir depolama Yok Yok Yok Yok
Batarya Açıklanmadı; Apple, 15 saatlik video oynatmayı listeliyor Açıklanmadı; Apple, 15 saatlik video oynatmayı listeliyor Açıklanmadı; Apple, 17 saatlik video oynatmayı listeliyor Açıklanmadı; Apple, 17 saatlik video oynatmayı listeliyor
Parmak izi sensörü Yok (FaceID) Yok (FaceID) Yok (FaceID) Yok (FaceID)
Bağlayıcı Thunderbolt Thunderbolt Thunderbolt Thunderbolt
Kulaklık girişi Yok Yok Yok Yok
Özel özellikler 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM) 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM) Lidar tarayıcı; 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM) Lidar tarayıcı; 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); kablosuz şarj etme; çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM)
Fiyat (USD) $829 (64GB), $879 (128GB), $979 (256GB) $729 (64GB), $779 (128GB), $879 (256GB) $999 (128GB), $1,099 (256GB), $1,299 (512GB) $1,099 (128GB), $1,199 (256GB), $1,399 (512GB)
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