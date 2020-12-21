Samsung, Yeni İşlemcisi Eynos 2100 Hakkında Beklenen Haberi Verdi

Samsung, beklenen amiral gemisi telefonlarına, yani Galaxy S21 serisine (Avrupa'da ve doğal olarak Türkiye'de satılacak olan modellere) güç verecek olan yeni Exynos 2100 için nihayet beklenen duyuruyu yaptı.