Samsung, Yeni İşlemcisi Eynos 2100 Hakkında Beklenen Haberi Verdi

Samsung'un yolda olan üst seviye telefonları, yani Galaxy S21 serisinin en azından Avrupa ve Hindistan'da Exynos 2100 adlı yeni nesil üst seviye yonga seti ile güçlendirileceği zaten tahmin ediliyordu. Her ne kadar telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda resmi bir açıklama olmasa da, artık Exynos 2100 tanıtımı için Samsung'tan bir doğrulama almış durumdayız.
Firmanın Twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre yeni üst seviye Exynos'u, 12 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak. Doğal olarak bu duyuru, Exynos 2100 demiyor ancak "tamamen yeni bir Exynos" kelimelerini kullanıyor.
Daha önceki söylentilerde Samsung'un Exynos 2100'ü 15 Aralık tarihinde duyuracağı söylenmekteydi ancak bu tarihin geçmesine rağmen Samsung'tan konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Görünüşe göre Exynos 2100, Galaxy S21 için konuşulan Ocak ayı tanıtımı gerçek olursa, bu tanıtımdan sadece birkaç gün önce gerçekleşecek.
Samsung'un tweet'inde tarih dışında dikkat çekici bir bilgi bulunmuyor. Ancak daha önceki söylentiler, Exynos 2100'ün Koreli firmanın 5nm EUV sürecini temel alacağını ve geliştirilmiş performans ile verimliliğe sahip olacağını söylemekteydi.
Exynos 2100'ün Samsung'un üst seviye telefonları dışında OPPO, Xiaomi ve Vivo'nun da gelecekteki cihazlarını güçlendirmesi bekleniyor. Bu yonga setinin, Qualcomm'un Snapdragon 888 SoC'sine göre nasıl bir performans sunacağı ise en büyük merak konularından biri.
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