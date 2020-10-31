Samsung Galaxy S21 Ultra Sızıntısındaki Gizemli Sensör Kafa Karıştırdı

Yeni bir Samsung Galaxy S21 Ultra render'ı daha sızdırıldı ve bu yeni görselde daha önce hiç görmediğimiz bir arka kamera bloğu dikkati çekiyor.
Evet, dikkat çeken ilk şey yine kamera bloğunun büyüklüğü. Büyüklüğü tartışma yaratsa da Samsung'un büyük kamera bloğunu kullanmaya devam etme ihtimali yüksek
Detaya baktığımızda ise kamera alanında 5 lensin yer aldığını görüyoruz. Ancak bu 5'inci elementin ne olduğu gizemini koruyor.
Bu işlenmiş görüntü OnLeaks'ten de bilinen Steve Hemmerstoffer'ın hazırladığı bir çalışma ve Samsung Galaxy S21 Ultra modelinde ekstra sensör içerdiği konularına ilişkin olarak hazırlanmış. Yani bu tasarım ve işleniş şekli finalde çok başka şekilde görünebilir.
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