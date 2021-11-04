Samsung Galaxy S22'yi Bekleyenlere Müjde: Üretim Başladı!

Samsung'un Galaxy S22 serisi için seri bileşen üretimine başladığı bildirildi. Bu, Galaxy S22'nin çok ama çok yakın olduğunu gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
Ve Samsung Galaxy S22 İçin Seri Üretim Başladı!

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