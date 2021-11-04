Samsung Galaxy S22'yi Bekleyenlere Müjde: Üretim Başladı!

Samsung, 2022'nin başlarında piyasaya süreceği yeni nesil Galaxy S serisi akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Bugüne dek Galaxy S22 ile pek çok detayı ve sızıntıyı sizlerle paylaşmıştık; bunlar arasına yeni eklenen rapor ise, Samsung'un Galaxy S22'nin seri üretimine başladığı yönünde.
Winfuture tarafından verilen bilgiye göre, Galaxy S22 (SM-S901), Galaxy S22 Plus (SM-S906) ve Galaxy S22 Ultra (SM-S908) modellerinin bileşenleri için seri üretime başlamış durumda. Rapor, üretimin şimdilik esnek kablolar ve diğer önemli olmayan bileşenleri içeren belirli sayıda bir bileşen üretimiyle sınırlı olduğunu söylerken, hafta sonundan bu yana, hedeflenen üretim hacminin şimdiden on binlerce birime yükseltildiği de ifade ediliyor.
Samsung, genellikle telefonlarını piyasaya sürmenin 2 – 3 ay öncesinde seri üretime başlıyor. Bu anlamda bu rapor, sene başında tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S22 ile gayet uyumlu görünüyor. Elbette mevcut çip sıkıntısı ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle lansmanın ertelenmesi de mümkün.
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