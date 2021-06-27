Samsung'dan Galaxy S22'ye Büyük Kamera Güncellemesi Geliyor

Samsung Galaxy S20 ve Samsung Galaxy S21 neredeyse aynı kameraya sahipti; ancak en son sızıntıya göre Samsung Galaxy S22'nin kamera yapılandırmasında büyük değişiklikler olabilir. Sızıntı, doğru tahminleri ile öne çıkan @FrontTron'dan geliyor. Kullanıcı, Samsung Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S22 Plus'ın bir 50MP ana kameraya, bir 12MP ultra-geniş alan kamerasına ve 3x zum sunan bir 12MP telefoto kameraya sahip olacağını iddia ediyor.
Bu kameralar hakkında ek ayrıntı verilmemiş olsa da, Samsung bu yılın başlarında yeni bir 50MP akıllı telefon kamera sensörünü piyasaya sürdüğünden dolayı yeni kameralarda bu sensörün kullanılması olası görünüyor. Bu, oldukça büyük piksellere sahip büyük bir sensör ve iyi düşük ışıkta çok iyi performans gösterdiği biliniyor. Şu anda Samsung Galaxy S22 dedikodularına inanmak için çok erken, ancak yine de yeni gelişmeler merak konusu oluyor.
Bu sızıntılar doğru çıksın ya da çıkmasın, Samsung'un amiral gemilerinin neredeyse her zaman yaptığı gibi, Samsung Galaxy S22 serisinin mükemmel fotoğrafçılık seçeneklerine sahip olacağından eminiz. Uzun zamandır aynı kamera kurulumunu kullanan firmanın artık değişiklik yapması gerektiği ise herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.
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