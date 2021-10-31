Samsung Galaxy S22, Ekranıyla Yeni Bir Rekor Kırabilir!

Samsung, Galaxy S22 Ultra modeli ile yine ekran parlaklığı konusunda rekor kırmaya hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S22 Ekranıyla Rekor Kıracak

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