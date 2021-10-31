Samsung Galaxy S22, Ekranıyla Yeni Bir Rekor Kırabilir!

Samsung'un ürettiği amiral gemisi akıllı telefonları pek çok defa "en iyi ekran" ödülüne layık görülmüş ve özellikle Galaxy S serisiyle bunu neredeyse bir gelenek haline getirmişti. Geçtiğimiz yıl da Galaxy S21 Ultra ile çok yüksek skorlar alarak, o zamana dek üretilmiş en iyi akıllı telefon olma başarısını gösteren Samsung'un, Galaxy S22 Ultra ile yine benzer bir sonuç alacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Yeni söylentilere göre Galaxy S22 Ultra, Samsung'un test laboratuvarlarında ekran parlaklığı seviyesinde yeni bir rekoru kırmış. Galaxy S21 Ultra'nın parlaklık seviyesinin 1500 nit olduğunu düşünürsek, Galaxy S22 Ultra'nın kırdığı söylenen rekor ilgi uyandırıcı. Böylece Galaxy S22 Ultra için, Samsung'un şimdiye kadarki en parlak AMOLED ekrana sahip akıllı telefonu olabileceğini söyleyebiliriz.
Samsung'un ocak ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22 serisini tanıtacağı söyleniyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi yok. Bunun için biraz daha beklememiz gerekecek.
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