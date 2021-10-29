WhatsApp'ın iOS - Android Aktarma Özelliği Artık "Serbest"

WhatsApp, birkaç ay önce sohbet geçmişini bir iOS cihazından bir Android cihazına aktarma özelliğini getirdi. Ancak bu özellik, sınırlı bir süre için Samsung'un Android akıllı telefonlarına özeldi. Ama artık diğer Android akıllı telefonlara da sunuluyor.
Bu duyuru, Google'ın resmi blog yazısı aracılığıyla yapıldı. iPhone telefonlardan Android ile çalışan bir cihaza geçen kullanıcılar, Lighting To USB Type-C kablosu ve QR kodu kullanarak WhatsApp sohbet geçmişlerini hızlı bir şekilde aktarabilir. Ancak özellik şu anda yalnızca Android 12 ile çalışan telefonlarda kullanılabiliyor. Başka bir deyişle, Android 12 çalıştıran Pixel akıllı telefonların bu özelliği kullanmaya başlayabileceği anlamına geliyor.
Samsung dahil olmak üzere henüz başka hiçbir şirket kararlı Android 12 güncellemesini akıllı telefonlarına yayınlamadı. Ancak, birçok Android OEM'i bu yılın sonuna kadar uyumlu akıllı telefonlarına Android 12 güncellemesini yayınlamaya başlayacak ve daha fazla kişi resmi olarak WhatsApp sohbet geçmişi aktarma aracını kullanmaya başlayabilir.
Bu özelliğin gelmesinden önce, Android'den iOS'a veya tam tersine geçiş yapan kullanıcıların üçüncü taraf araçları kullanmaları gerekiyordu.
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