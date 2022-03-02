Samsung Galaxy S22 Serisi O Kadar da Sağlam Değilmiş!

Samsung, Galaxy S22 serisinin çok sağlam olduğunu savunuyor ve seride yer alan tüm modelleri en üst düzey malzemelerle donattığını söylüyor ancak görünüşe göre bu pek de öyle değil. Zira gelen test sonuçları pek de başarılı görünmüyor.
Galaxy S22 serisinde yer alan Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için farklı kişilerce yapılan testlerde genellikle aynı sonuçlar elde ediliyor: Telefonlar kolayca kırılabiliyor. Yapılan son test de bu durumu destekler nitelikte.
Akıllı telefon ve türevleri için koruma planları satan bir şirket olan Allstate Protection Plans tarafından 3 Galaxy S22 modeline yapılan testler, her 3 telefonun da neredeyse kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanmış. Hatta öyle ki, yalnızca 1.5 metre yükseklikten düşmelerde bile telefonlar fazlasıyla zarar görebiliyor.
Benzeri konu Galaxy S21 FE 5G modeli için de geçerli. Birkaç gün içinde yayına alacağımız Galaxy S21 FE 5G incelemesinde, ekran koruma bandının yer almaması sebebiyle nasıl kolayca kırılabileceğini bir video eşliğinde sizlerle paylaşacağız. O zamana dek aşağıdaki Galaxy S22 düşme testlerini izleyebilirsiniz.
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