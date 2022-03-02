Samsung Galaxy S22 Serisi O Kadar da Sağlam Değilmiş!

Samsung Galaxy S22 serisi, Güney Koreli şirketin iddia ettiği kadar da sağlam bir telefon değilmiş gibi görünüyor. İşte şaşırtıcı test sonucu...

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S22 Serisi O Kadar da Sağlam Değilmiş

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