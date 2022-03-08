Samsung Galaxy S22 Ultra'dan Çok Acayip Bir Rekor: Aynı Anda Kutu Açma!

Samsung, Galaxy S22 Ultra ile çok acayip bir rekor kırarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi: Aynı anda kutu açma rekoru!

  • Levent Öztürk
Samsung Galaxy S22 Ultra'dan Çok Acayip Bir Rekor

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