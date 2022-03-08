Samsung Galaxy S22 Ultra'dan Çok Acayip Bir Rekor: Aynı Anda Kutu Açma!

Samsung, dün yaptığı açıklamada, Galaxy S22 Ultra'nın yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdığını duyurdu. Şirket, kırılan yeni rekorla birlikte "Birçok kişi aynı anda kutu açıyor" şeklinde tanımlanabilecek oldukça sıra dışı bir kategorinin yeni şampiyonu oldu.
Bu kategori en az birkaç yıldır var. Ve görünüşe göre, 2019 yılından beri Xiaomi, ürünlerini aynı anda kutudan çıkaran 703 kişi ile bir önceki rekorun sahibiydi.
Samsung Hindistan, geçtiğimiz hafta 5 Mart'ta düzenlediği #EpicUnboxing etkinliğiyle yeni bir rekor kırdı. Xiaomi'nin rekorunun neredeyse üç katına çıkarak 17 şehirde 1820 eşzamanlı kutu açma işlemi kaydetti.
#EpicUnboxing etkinliği, seçilen bir grup Galaxy S22 Ultra ön rezervasyon müşterisinin erken teslimat almasıyla gerçekleşti. Etkinliğe 1820 kişi katıldı. Eşzamanlı kutu açma işlemleri ülke çapında 17 şehirde, 19 mekanda gerçekleşti.
Samsung, etkinliği kutlamak için bu müşterilere, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2'nin yanı sıra Galaxy S22 Ultra'yı içeren sınırlı üretim paketleri verdi. Bu özel sürümler paketine hayranlara destekleri için teşekkür eden bir not eklendi.
Samsung Hindistan Kıdemli Direktörü ve Ürün Pazarlama Başkanı Aditya Babbar, "Bu günü Samsung için gerçekten tarihi bir gün yapmak üzere bir araya gelen tüm tüketicilerimize ve destansı hayranlarımıza minnettarım" dedi.
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