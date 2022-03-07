Temiz Enerji Kullanımı Hızla Artıyor ana Fosil Yakıtları Geçmesi Hala Zor!

Temiz enerji ABD'de rekor kıran bir yıl geçirdi, ancak yayınlanan iki yeni enerji raporuna göre, politikalarda köklü bir değişiklik olmadan, petrol ve gaz önümüzdeki otuz yıl boyunca ABD enerji sektörüne hakim olmaya devam edecek.
Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) yıllık enerji görünümü, dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi olan ABD'nin, mevcut yolunda devam ederse 2050 yılına kadar rekor miktarda ham petrol ve gaz üretmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Petrol ve gaz, bir şeyler değişmediği sürece yüzyılın ortalarına kadar ülkenin "en çok tüketilen" enerji kaynakları olmaya devam edecek. EIA yöneticisi vekili Stephen Nalley bir web seminerinde "yenilenebilir kaynaklar daha hızlı büyüse de, 2050 yılına kadar baskınlıklarını kaybetmediğini göreceğimiz, en azından bir tür politika eyleminin yapılmasını şart hale getiren büyük bir yerleşik fosil yakıt kullanımı tabanı var" dedi.
Biden yönetimi, Paris iklim anlaşmasının hedefleri doğrultusunda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını fiilen ortadan kaldırma hedefi belirledi ve çok sayıda araştırma, çok daha şiddetli bir iklim krizini önlemek için küresel olarak buna ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Bunu başarmanın tek yolu, kirli fosil yakıtlardan güneş ve rüzgar çiftlikleri gibi temiz enerji kaynaklarına geçmek.
Bu yönde önemli bir hareket var, ancak yeterli değil. BloombergNEF ve Ticaret Grubu Sürdürülebilir Enerji İş Konseyi tarafından yayınlanan başka bir analize göre, temiz enerji 2021'de ABD'de birkaç rekor kırdı.
Geçen yıl, yenilenebilir enerji ve piller, elektrikli ulaşım ve ağır sanayiden kaynaklanan azaltılması zor kirliliği temizleyebilecek hidrojen ve karbon yakalama teknolojilerinde özel yatırımda 105 milyar dolarlık rekor kırıldı. Geliştiriciler rüzgar ve güneş enerjisinden 37 GW ek üretim kapasitesi oluşturarak yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesine ne kadar yenilenebilir enerji katkısı sağladığı konusunda bir rekor daha kırmasına yardımcı oldu. Elektrikli araç satışları da 2020'den 2021'e iki katına çıktı.
Öyle olsa bile, yenilenebilir enerji hala ABD enerji sektörünün yüzde 20'sinden biraz fazlasını oluşturuyor, gaz ise bunun neredeyse iki katı. Bu, Biden yönetiminin 2035 yılına kadar yüzde 100 temiz enerji sektörü hedefine ulaşmak için kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu anlamına geliyor. Sanayi grubu American Clean Power tarafından geçen ay yayınlanan bir raporda, yıllık rüzgar, güneş ve enerji depolama kurulumlarının 2035 hedefine ulaşmak için 2021'de yaptıklarının yaklaşık iki katı oranında büyümeleri gerektiği söyleniyordu.
Geçtiğimiz yıl kabul edilen iki partili altyapı yasası, uzaklardaki rüzgar ve güneş çiftliklerinden şehirlere ve kasabalara enerji getirmek için çok önemli olan yeni iletim hatları da dahil olmak üzere temiz enerji teknolojilerine 80 milyar dolarlık federal yatırımı içeriyor. Bununla birlikte, Biden'ın elektrik şebekesini temizlemeye yönelik geri kalan planlarının çoğu, Demokratların aylardır tartıştığı kuşatılmış bütçe uzlaşma tasarısına bağlı. Federal temiz enerji standartları belirleme ve kamu hizmetlerini kirli enerjiye bağlı kaldıkları için cezalandırma önerileri şimdiden rafa kaldırıldı. Tasarının en son sürümü, temiz enerji için hala önemli vergi teşviklerini içeriyor, ancak tasarı Kongre'de takılı kaldığı için bunlar hala belirsiz durumda...
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