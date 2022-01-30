Samsung Galaxy S22 Ultra'yı Satın Almak, Pek de Kolay Olmayabilir!

Samsung Galaxy S22 Ultra'yı 9 Şubat'ta tanıtacak. Ama telefonu satın almayı düşünüyorsanız ön siparişte yakalamanız sizin için iyi olabilir. Zira sonrasında telefonu bulmanız güç olacak gibi görünüyor.
Gelen yeni bir sızıntıya göre Samsung, Galaxy S22 Ultra'yı tedarik etmek için stok problemleri yaşayabilir. Sızıntının kaynağı Dohyun Kim, bunun nedeni olarak Samsung Galaxy S22 Ultra'nın son derece büyük talep göreceğini gösterirken, telefonun 3 ay boyunca stoklarda bulunamayabileceğine de işaret ediyor.
Samsung is expecting that the Galaxy S22 Ultra will be sold A LOT compared to the production yield. They are also expecting that the delivery might take about 3 months if bad, which is worse than Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/POuFyorquC— Dohyun Kim (@dohyun854) January 26, 2022
Stok sorunun temel sebeplerinden biri de kuşkusuz devam eden çip sıkıntısı. Samsung'un Galaxy Note 21'i iptal etmek ve Galaxy S21 FE'yi geciktirmesine sebep olan çip sıkıntısı, Galaxy S22 serisinin üretimini de sekteye uğratabilir. Galaxy S22 serisinin 2022'nin en popüler Android telefonları arasında olacağını da düşündüğümüzde, yoğun talep sonucu stok sorunlarının yaşanmasıyla karşılaşabiliriz.
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