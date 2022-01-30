Samsung Galaxy S22 Ultra'yı Satın Almak, Pek de Kolay Olmayabilir!

Samsung Galaxy S22 Ultra'yı 9 Şubat'ta tanıtacak; orası artık kesin. Ama bir S22 Ultra satın almayı düşünüyorsanız, aylarca beklemeniz de gerekebilir gibi görünüyor...