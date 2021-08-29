Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta Kamerayı Değiştirecek

Samsung'un önümüzdeki yıl amiral gemisi akıllı telefonlarının kamerasında bazı önemli değişiklikler yapabilir. Özellikle Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modelleri için önemli kamera yükseltmeleri yapmayı düşünen Güney Koreli şirketin, yeni amiral gemilerine 3x optik zum kapasitesine sahip bir lens ile 10MP telefoto kamera yerleştirebileceğine yönelik söylentiler var.
Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ta 1.1x optik zum yer alırken, telefoto kameranın 64 MP seviyesinde olması bu eksikliği bir nevi telafi edebiliyordu. Ancak görünen o ki Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta farklı bir yol izleyecek olan Samsung, telefoto sensörünün piksel sayısını düşürecek, ancak buna karşın 3x optik yakınlaştırmadan faydalanacak. Elbette bu şimdilik kesinlik kazanmış değil.
Galaxy S21 serisinin Ultra modelinde ise 3x optik zum ve çift piksel PDAF ile OIS'li 10MP telefoto sensör yer alıyor. Söylentilere bakarsak şirket, bu kurulumu Galaxy S22 taban modellerine de ilave edebilir ve Galaxy S22 Ultra modeli için de fark yaratacak bir yenilikte bulunabilir. Öte yandan Galaxy S22 serisinde ana kameraların da en az 50 MP çözünürlükte lense sahip olması bekleniyor. Bekleyip göreceğiz.
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