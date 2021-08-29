Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta Kamerayı Değiştirecek

Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta daha yüksek zum yeteneğine sahip, geliştirilmiş bir kameraya yer verecek.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan Galaxy S22'ye Kamera Atağı

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