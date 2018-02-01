Samsung, Galaxy S8 için Oreo'yu Tamamlıyor
Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo'dan çok net bir "mesaj" geldi; bu mesaj final sürümün çok yakında olduğuna işaret ediyor!
Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus için Oreo beta programına katılan kullanıcılara, telefonları aracılığı ile teşekkür mesajları yollamaya başladı, bu da işletim sisteminin yakında güncelleneceği anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar Samsung Memebers uygulaması içinde Galaxy Beta ekibi "Resmi S/W sürümünün yayınlanması için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Şimdilik resmi bir tarih açıklaması olmasa da, ekip daha önce 31 Ocak'ta yayınlamayı hedeflediklerini söylemişti.
Eğer daha önce gerçekleşen Galaxy S7 beta programına bakarsak, yaklaşık bir-iki hafta içinde Oreo'yu Galaxy S8'de görebiliriz. Ancak yine de Oreo Dünya'nın farklı bölgelerine farklı tarihlerde ulaşabilir, ancak bu farkın bir haftayı geçmeyeceği düşünülüyor. Samsung, duyurusunda ayrıca beta programına katılanların tamamlanmış Oreo sürümüne bir gün önceden erişebileceklerini söyledi.
Sabırsızlıkla Oreo güncellemesi bildirimini bekleyen Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcılarının yeni işletim sistemine kavuşmasına çok az kaldı.
Ali Ruhi Öztürk
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