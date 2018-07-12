Samsung Galaxy S9, 1Gbps LTE Hızına Ulaştı!

Galaxy S9, Telefonica'nın "4.9G" ağında 1Gbps indirme hızına ulaşabiliyor!

Samsung Galaxy S9, 1Gbps LTE hızına ulaştı!

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