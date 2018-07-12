Samsung Galaxy S9, 1Gbps LTE Hızına Ulaştı!
Galaxy S9, Telefonica'nın "4.9G" ağında 1Gbps indirme hızına ulaşabiliyor!
Samsung Galaxy S9, mobil internet noktasında yüksek hızlara erişmeyi mümkün hale getiriyor elbette ancak bunda mobil ağ altyapısının da güçlü olması gerekiyor pek tabii. Artık 5G'ye göz kırpmışken, 900Mbps üzerindeki hızlara ulaşmak için laboratuvarlarda testler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Samsung Galaxy S9'a uygulanan bir test olmuş.
Samsung Galaxy S9, mobil internet noktasında yüksek hızlara erişmeyi mümkün hale getiriyor elbette ancak bunda mobil ağ altyapısının da güçlü olması gerekiyor pek tabii. Artık 5G'ye göz kırpmışken, 900Mbps üzerindeki hızlara ulaşmak için laboratuvarlarda testler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Samsung Galaxy S9'a uygulanan bir test olmuş.
Uyguladığı testte Galaxy S9 1Gbps hızına ulaşan ile Telefónica, önümüzdeki iki yıl boyunca da 5G'ye yatırım yapmaya devam edecek. Bu sürenin sonunda ise, 2020 yılında ticari 5G hizmetini devreye sokmayı planlıyor.
Ercan Uğurlu
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