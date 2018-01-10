Samsung Galaxy S9 İçin Beklenen Tarih Belli Oldu
Samsung'un yeni amirali Galaxy S9'un resmi olarak ne zaman tanıtılacağı, en sonunda kesinleşti. İşte beklenen tarih...
Samsung'un uzun zamandır hakkında konuşulan tanıtılacak yeni amirali Galaxy S9, çok yakında geliyor; artık geri sayıma başladık. Daha önce adı CES 2018 ile anılan yeni amiral, CES 2018'de değil, MWC 2018'de tanıtılacak. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi, ancak durumu netleştirmek adına konu hakkında Samsung'dan resmi açıklama da geldi.
Gelen resmi açıklamaya göre Samsung, yeni amirali Galaxy S9 modelini MWC 2018'de tanıtacak. Mobil Dünya Kongresi bu yıl 26 Şubat'ta başlayacak. Tanıtımından hemen sonra raflarda görmeyi beklediğimiz Galaxy S9, mart ayı içinde satışta bulunabilecek.
Samsung Galaxy S9 hakkında hemen hemen her şey ortaya çıkmıştı. Tüm bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Samsung'un en güçlü amiral gemisi olacak olan Galaxy S9, elbette bahsi geçen sızıntılardan hangileri ile gelecek, bunu tanıtımdan önce öğrenemeyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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