Samsung, Galaxy S9 İçin Yeni Bir UX Tasarlıyor
Galaxy S9, daha önce eşi benzeri görülmemiş özelliklere sahip bir arayüz ile, yani çok farklı bir TouchWiz sürümü ile gelecek.
Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için büyük heyecan var. Tanıtım tarihi yaklaştıkça, yeni cihazlar hakkında daha fazla bilgi duyuyoruz. Her ne kadar hepsi doğru olmasa da, aç çok Galaxy S9'dan neler bekleyebileceğimize dair fikir edinmemize yardımcı oluyor.
Çin tabanlı bir kaynaktan gelen yeni bilgiye göre Samsung, Galaxy S9 için özel bir UX tasarlıyor. Samsung'un bugüne kadar herhangi bir UX üzerinde daha önce sunmadığı özellikleri Galaxy S9 için sunacağı söyleniyor.
Bilindiği gibi Samsung, Samsung Experience UX'i geçen yıl Galaxy S8 ile birlikte tanıtmış ve Galaxy Note 8 için de SE 8.5 güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi söylenene göre Galaxy S9 da SE 9.0 ile birlikte gelecek.
Samsung'un bu yeni UX sürümünde kullanıcı arayüzünü elden geçirmesi ve yeni özellikler eklemesi bekleniyor. Bu yeni özellikler arasında muhtemelen yapay zekaya özel uygulamar da yer alacak. Elbette tüm bunları ve daha fazlasını hep birlikte MWC 2018'de göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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