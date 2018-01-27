Samsung, Galaxy S9 İçin Yeni Bir UX Tasarlıyor

Galaxy S9, daha önce eşi benzeri görülmemiş özelliklere sahip bir arayüz ile, yani çok farklı bir TouchWiz sürümü ile gelecek.

Samsung, Galaxy S9 için yeni bir UX tasarlıyor

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