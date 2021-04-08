Samsung Galaxy S9 Sahiplerini Üzecek Güncelleme Haberi

Samsung, Şubat 2018 tarihinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini Android 8 işletim sistemiyle piyasaya sürmüştü. Telefonlar, son 3 yılda 2 büyük Android işletim sistemi güncellemesine (Android 9 ve Android 10) kavuştu ve aylık güvenlik güncellemelerini de altı. Ancak artık vakit geldi. Bundan sonra Galaxy S9 serisi aylık güvenlik güncellemelerini almayacak.
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+, piyasaya çıkmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesinin ardından artık yavaş yavaş miladını dolduruyor. Her 2 telefon da bundan sonra aylık güvenlik güncellemeleri yerine 3 ayda bir güncelleme alacaklar.
2 telefonun da aldığı son aylık güvenlik güncellemesi Nisan 2021 oldu. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus sahipleri bir sonraki güvenlik güncellemesini muhtemelen Temmuz veya Ağustos 2021 tarihinde alacaklar.
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