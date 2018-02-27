Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S8'i Karşılaştırdık!
Samsung Galaxy S9 ile Galaxy S8'i karşılaştırdık. İşte karşılaştırma raporumuz...
- Ercan Uğurlu
Samsung'un yeni amirali Galaxy S9 sonunda tanıtıldı ve teknoloji dünyası derin bir nefes aldı. Uzunca bir süredir sızıntılarıyla gündemi meşgul eden Galaxy S9, şimdi de inceleme ve test sonuçlarıyla gündemde kalmayı sürdürecek. Bizler de dünkü tanıtımdan sonra Galax S9'un ön incelemesini yapmıştık hatırlarsanız. Telefon Türkiye'ye ulaştığında, detaylı incelemesini de gerçekleştireceğiz. O zamana kadar Galaxy S9'un sunduklarından bahsetmeyi sürdürelim ve ilk iş olarak selef model Galaxy S8 ile karşılaştırma raporuyla başlayalım.
Tasarım
Samsung Galaxy S9, tasarım diliyle Galaxy S8 ile hemen hemen aynı. Hatta değiştirilen parmak izi sensörünün yeri ve gövdenin biraz daha kısaltılması dışında aynı diyebiliriz. Evet, yeni amiral yaklaşık 1 cm kadar daha kısa. Galaxy S8'in boyu 148.9 mm iken, Galaxy S9 147.7 mm boya sahip. Ayrıca Galaxy S9 daha ağır bir telefon. Galaxy S9'un ağırlığı 163 gram, Galaxy S8 ise 155 gram.
Galaxy S8 modelinde olduğu gibi Samsung Galaxy S9'da da ön ve arka yüzeyde cam malzeme yer alıyor, metal çerçeve de unutulmamış. Her iki telefon da toza ve suya karşı dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına sahip. Böylece 1.5 metreye kadar suya dayanıklı yapıda. Yine her iki telefonda da 3.5 mm kulaklık girişi var.
Farklılıklar noktasında ise, az önce de söylediğimiz gibi parmak izi sensörünün yeri bulunuyor. Galaxy S9'da parmak izi sensörünü kameranın altına alan Samsung, böylece sensörün daha kullanışlı olmasını amaçlamış. Bunda ne kadar başarılı olduğunu, telefonun inceleme yazısında sizlere söyleyeceğiz.
Galaxy S9'da şimdilik daha az bir renk skalası bulunuyor. Mercan Mavisi her bölgede yer almazken, Galaxy S9'da Titanyum Grisi, Gece Siyahı ve Leylak Moru renk seçenekleri yer alıyor.
Ekran
Galaxy S9 ve Galax S8'in erkanları birebir aynı. Her iki teleofnda da aynı paneli kullanan Samsung, bizlere yine QHD+, yani 1440 x 2960 piksel çözünürlük ile 18.5:9 görüntü oranı sunuyor. Ekran boyutunun da yine 5.8 inç olduğunu söyleyelim.
Ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve telefonun piksel yoğunluğu da 570 ppi.
Teknik kadro
Galaxy S9, teknik kadro bakımından selefine kıyasla daha güçlü bir telefon. Samsung Galaxy S9'da, Güney Koreli şirketin yeni işlemcisi kullanılıyor. Exynos 9810 işlemcinin yer aldığı telefon, ABD ve Çin bölgelerine ise Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile ulaşacak. Galaxy S8'de ise hatırlanacağı gibi Exynos 8895 ve Snapdragon 835 bulunuyordu.
Galaxy S9'un Exynos 9810 işlemcisi, 4 çekirdekli ve 2.8 GHz frekansında çalışan Mongoose M3 ve 4 çekirdekli 1.7 GHz frekansında çalışan Cortex-A55 yongalarından oluşuyor. Telefonun Snapdragon'lu versiyonu ise 2.7 GHz Kyro 385 Gold ve 1.7 GHz Kyro 385 Silver yongalarına sahip.
Telefonda RAM kapasitesi ise selef modelle aynı: 4 GB. Fakat depolama alanı için seçenekler dahil edilmiş. Galaxy S8'de yalnızca 64 GB seçeneği yer alıyordu. Galaxy S9'da ise 64 GB, 125 GB ve 256 GB depolama seçenekleri mevcut. microSD kart ise bu defa atlanmamış. Hatırlarsanız Samsung daha önce Note 5 modelinde de depolama alanını çok seçenekleri sunmuş, fakat microSD kart desteğini kaldırmıştı. Neyse ki Galaxy S9'da 256 GB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor.
Son olarak Samsung Galaxy S9'un Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geldiğini söyleyelim. Galaxy S8 sahipleri de telefonlarını Android 8'e güncelleyebilirler.
Kamera ve batarya
Samsung Galaxy S9'un Galaxy S8'e kıyasla en fark yaratan yeri arka kamerası diyebiliriz. Hayır, Galaxy S9'da çift kamera yok; Samsung çift kameraya Galaxy S9+ modelinde yer vermiş. Galaxy S9'un arka kamerasının alametifarikası ise, şu an için dünyanın en geniş diyaframını sunuyor olması. Telefonun arka kamerası f/1.5 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca burada çift diyafram kullanılmış. Diyaframdan biri f/1.5'te sabitken, diğeri f/2.4 seviyesinde. Böylece değişken ışık koşullarında, f/1.5 ila f/2.4 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olabiliyorsunuz. Bu da gün ışığının az olduğu durumlarda daha ayrıntılı ve daha az pürüzlü fotoğraflar çekme imkanı tanıyor. En azından şimdilik söylenen bu; bunun doğru olup olmadığını CHIP Test Merkezi'nde öğreneceğiz.
Galaxy S9'un arka kamerası megapiksel değeri olarak ise değişim göstermiyor. Galaxy S8'deki gibi 12 MP'lik bir arka kamera görüyoruz. Ön kamera da yine 8 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ancak gelen yenilikler arasında, Galaxy S8'deki f/1.7'de sabit diyaframın yenilenmesinin yanı sıra ağır çekim modunda da gelişme göze çarpıyor. Galaxy S9'da artık daha ağır videolar kaydedebiliyoruz. 720p'de 960 kare ağır çekim modu Galaxy S9'da yer alıyor. Böylece Sony'nin Xperia'larında yer verdiği bu özellik, artık Xperia'ları özel yapmayacak demek oluyor.
Galaxy S9'da bir diğer yenilik de, iPhone X benzeri bir özellik oluyor. İlk olarak iPhone X'te karşımıza çıkan Animoji, Galaxy S9'da AR Emoji şeklinde geliyor. Bu özellikle kendinizi avatar olarak kaydedebiliyor ve böylelikle kendinizi emoji dünyasına katabiliyorsunuz.
Son olarak Galaxy S9'un da Galaxy S8 gibi 3000 mAh kapasitesinde bir batarya ile geldiğini, ayrıca USB-C desteği ve kablosuz şarj özelliği bulundurduğunu söyleyelim. Muhtemelen Galaxy S9'un pil performansında Galaxy S8'e göre büyük değişim olmayacak. Ancak gerek teknik altyapı gerek bunun performansa yansımasını, Galaxy S9, CHIP Test Merkezi'ndeki yerini aldığında söyleyeceğiz.
Fiyat
Galaxy S9, Galaxy S8'e kıyasla daha pahalı bir telefon oluyor. Galaxy S8, piyasaya ilk çıktığında 4399 TL fiyatla gelmişti. Galaxy S9'un fiyatı ise 4599 TL olarak belirlenmiş durumda. En azından şimdilik... Zira bilindiği üzere Samsung Türkiye, Galaxy S8'in fiyatını daha sonradan geriye çekmiş ve 3999 TL'ye kadar indirmişti. Yani bir anlamda Galaxy S8'i ön siparişle satın alan kullanıcılar zarar etmişlerdi. Elbette aynı senaryo Galaxy S9 için işler mi bilinmez. Yine de satın almadan önce bir süre beklemek en doğrusu olacaktır kanaatindeyiz. Zira Galaxy S9 bu hayliyle pahalı.
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