Samsung Galaxy S9 vs. iPhone X
Galaxy S9'un teknik özelliklerini Apple'ın amiral gemisi iPhone X'in teknik özellikleriyle karşılaştırdık!
- Zeynel A. Öztürk
Yeryüzündeki en iyi telefonlardan biri olan iPhone X'in artık çok ciddi bir rakibi var. Bu rakip, Samsung Galaxy S9 adıyla dünkü tanıtımda vücut buldu. İki telefon arasında birçok benzerlik var. OLED ekran teknolojisi, fotoğrafçılığa verdikleri önem gibi. Ancak farkların sayısı daha fazla.
Galaxy S9'u satın almanız şimdilik mümkün değil ancak aşağıdaki karşılaştırmamız, iPhone X ile Galaxy S9 arasında şimdiden gidip gelenlere yardımcı olacak.
Galaxy S9 vs iPhone X: Tasarım
Galaxy S9, üst seviye olduğu kadar tanıdık bir tasarımla geliyor. Cam arka yüzey, metal çerçeve ve kavisli bir ekran, Galaxy S8'i çok andıran tasarımın ana öğelerini oluşturuyor. Telefonun altında ve üstünde ince bir çerçeveye sahip olan telefon, IP68 puanına göre 1,5 metre derinlikteki suda yarım saat kalabiliyor.
iPhone X ise önceki Apple telefonlarına göre yepyeni bir tasarımla geliyor. Ön yüzde daha az çerçeve izi taşıyan iPhone X'in tasarımı, bazılarına göre Samsung'un tasarımının önünde. Ön yüzde ekran dışında sadece ünlü çentiği görüyorsunuz. Bununla birlikte iPhone X'in ekranı düz. Arka yüzü yine cam olan telefonun çerçevesi metal. iPhone X de suya dayanıklı ancak IP67 puanına sahip, yani 1 metre derinlikte yarım saat kalabiliyor.
Galaxy S9 vs iPhone X: Ekran
İki telefon da 5,8 inç'lik Super AMOLED ekranla geliyorlar. Galaxy S9'un ekran oranı 18,5:9 iken iPhone X'in ekran oranı, 19,5:9. Bu benzerliklere karşın birçok fark da var. Galaxy S9'un ekranı biraz kavisliyken iPhone X'in ekranı düz. Bununla birlikte iPhone X'in çerçevesi daha ince.
Galaxy S9 QHD+ çözünürlük sunarken iPhone X, 1125 x 2436 ile QHD'nin biraz altında. Buna karşın Apple'ın ekranı ne kadar güçlü bastığınızı anlayan 3D Touch teknolojisiyle geliyor.
İki telefonun da ekranı müthiş ancak Galaxy S9'un ekranı hakkında gerçek yorumumuz, onu detaylı biçimde test ettiğimizde ortaya çıkacak.
Galaxy S9 vs iPhone X: İşlem Gücü
Samsung Galaxy S9, 4GB RAM, Exynos 9810 veya onun kadar güçlü Snapdragon 845 yonga setiyle geliyor. iPhone X ise 3GB RAM'e sahip ve 2.39GHz'lik altı çekirdekli A11 Bionic yonga setiyle geliyor. Hangi işlemcinin daha güçlü olduğu şimdilik bilinmiyor ancak telefonlarda yavaşlık hissetmeyeceğimiz açık.
Galaxy S9'un 64GB'lık depolama alanı, bir microSD kart yardımıyla genişletilebiliyor. Genişleme imkanı bulunmayan iPhone X ise 64GB ve 256GB depolama seçenekleriyle sunuluyor.
Galaxy S9 vs iPhone X: Kamera ve Pil
Galaxy S9 arka yüzünde 12MP'lik bir kamerayla geliyor. Cihazın tek lensi, günışığı ve karanlık ortamlar için iki farklı diyafram (f/2.4 ve f/1.5) arasında geçiş yapabiliyor. f/1.5'lik diyafram, bir telefonda gördüğümüz en yüksek diyafram. Kameranın optik görsel dengeleme (OIS) özelliği de bulunuyor.
iPhone X'in çift lensli 12MP kamerası f/1.8 lens ve f/2.4 lensten oluşuyor. iPhone X'in kamerası da OIS'i destekliyor.
Samsung'un kamerası ağır çekime önem veriyor ve 960fps'de video kaydı yapabiliyor. iPhone X ise sadece 240 fps'de kayıt yapabiliyor.
Kablosuz şarjı ve hızlı şarjı destekleyen Galaxy S9, 3.000mAh'lik bir pille geliyor. Yine kablosuz şarjı ve hızlı şarjı destekleyen iPhone X ise 2.716mAh kapasiteli bir pile sahip.
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