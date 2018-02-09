Samsung Galaxy S9'a Özel Yeni Kılıflar Göründü
Samsung Galaxy S9 gelmeden kılıfları ortaya çıkmıştı. Şimdi bunların arasına daha özel modeller katıldı.
Teknoloji meraklıları artık nefesini tutmuş Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın tanıtılmasını bekliyor. Barselona'da 26 Şubat günü başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi 2018'de tanıtılacak olan yeni amiraller, artık hemen hemen tüm özellikleriyle biliniyor gibi. Hatta telefonlar tanıtılmadan önce koruma kılıfları kendini göstermiş ve siparişe sunulmuştu. Şimdi bu kılıfların arasına yenileri de ekleniyor.
Ortaya çıkan yeni Galaxy S9 kılıfları iki tip olarak görünüyor. Bunlardan biri Hyperknit kaplamaya sahip olan modeller, bir diğeri ise arkasında destek bulunan modeller oluyor. Özellikle ikincisi sayesinde Galaxy S9'u dik olarak yaslamak mümkün olacak. Hyperknit kaplamalı koruma kılıfları da, dokuları ve stil sahibi tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Yine satışa çıkan kılıflar arasında Galaxy S8'lerde de sıkça gördüğümüz silikon kılıf yer alıyor. Böylece Galaxy S9 için sade tasarımları tercih eden kullanıcılar için de uygun model seçeneği portföye eklenmiş oluyor. Peki, Galaxy S9 satın alsaydınız siz hangisini tercih edersiniz? Bir yanda Hyperknit gibi dışı görünümü oldukça şık, diğer yanda stantlı malzemesiyle kullanılabilirliği yüksek ve bir sonraki seçenek ise sade tasarımlı silikon kılıf... Yorumlarınızı bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın