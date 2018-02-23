Samsung Galaxy S9'un Fiyatı Ortaya Çıktı!

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın fiyatı ortaya çıktı!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S9'un fiyatı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

insanlar kazık yemeyi seviyor. 997 değil 2997 olsa gene satılır. özelliklik türkiye'de. iphone la samsungun suçu yok insanlar mal.

bizde 6000 tl den aşağı olmaz.

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