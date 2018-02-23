Samsung Galaxy S9'un Fiyatı Ortaya Çıktı!
Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın fiyatı ortaya çıktı!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un 25 Şubat'ta Barselona'da tanıtacağı yeni amiral gemisi ile ilgili bugüne kadar çok şey yazıldı, çizildi ve artık tanıtılmasına yalnızca 2 gün kaldı. Son 2 gün kala ortaya çıkan bu iddia ise oldukça konuşulacak cinsten. Zira telefonların özellikleri kadar en çok merak edilen noktası fiyattı. Sonunda Galaxy S9'un fiyatı da ortaya çıktı.
İddia, teknoloji dünyasının en çok güvenilen isimlerinden birinden geldi. Akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, twitter hesabından Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın fiyatını açıkladı. Blass'ın ortaya attığı fiyatlar ise adeta dudak uçuklatacak cinsten.
Evan Blass'a göre, Galaxy S9'un fiyatı 841 Euro, Galaxy S9+'ın fiyatı ise 997 Euro olacak. Eğer yeni amiraller bu fiyatlarla tanıtılarsa, Samsung'un en büyük rakibi Apple'ın fiyatlandırma politikasını takip ettiği, ancak biraz daha altından pazara sokacağını düşünebiliriz.
Samsung, geçtiğimiz sene Galaxy S8'i 799 Euro, Galaxy S8+'ı ise 899 Euro fiyatlarla tanıtmıştı. Görünüşe göre yeni modellerinde fiyat arttıracak olan Güney Koreli şirketin yeni amirallerinin ülkemizdeki fiyatları nasıl olacak, şimdi asıl merak konusu bu...
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
insanlar kazık yemeyi seviyor. 997 değil 2997 olsa gene satılır. özelliklik türkiye'de. iphone la samsungun suçu yok insanlar mal.
bizde 6000 tl den aşağı olmaz.