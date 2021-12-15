Samsung, Galaxy Tab A8'i Resmi Olarak Tanıttı. İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, yeni orta seviye tableti Galaxy Tab A8'i resmi olarak tanıttı. Böylece başarılı bir satış grafiği yakalayan Galaxy Tab A7 de, yerini yeni modele bırakmış oluyor.
Samsung'un klasik tablet tasarımına sahip olan Galaxy Tab A8, 16:10 en boy oranına ve ince çerçevelere sahip, 10.5 inç büyüklüğünde, 1.920 × 1.200 çözünürlüklü bir TFT ekranla geliyor. Geniş ekran, sürükleyici bir izleme deneyimi sağlamak için Dolby Atmos'u destekleyen dörtlü hoparlörlerle eşleştirilmiş.
Kaputun altında sırasıyla 32, 64 ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile 3 ve 4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tabletin kalbinde yatıyor. MicroSD bellek yuvası, 1 TB'a kadar bellek kartlarını destekliyor. 7.040mAh kapasiteli pil, 15W hızlı şarj özelliğine sahip. Ancak kutudan sadece 7.5W şarj cihazı çıkıyor. Daha hızlı şarj istiyorsanız, şarj cihazını ayrıca satın almanız gerekiyor.
Yeni Galaxy Tab A8 ayrıca arkada 8 megapiksel kamera ve 5 megapiksel selfir kamerası içeriyor. Tablette 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Wi-Fi ve LTE modelleri Gri, Gümüş ve Pembe Altın renklerinde raflarda olacak.
Galaxy Tab A8'in fiyatı 229 Euro'dan başlıyor. Tabii ki pek çok kişinin asıl merak ettiği tablet, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Tab S8 Ultra idi. Ama onun ortaya çıkması çıkması için biraz daha beklememiz gerekiyor.
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