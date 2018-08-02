Samsung Galaxy Tab S4 Tanıtıldı!
Samsung'un yeni tableti, birçok dedikodu ve sızıntının ardından resmi olarak tanıtıldı! İşte Tab S4 ve özellikleri...
Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S4, geçtiğimiz haftalarda yaşanan birçok sızıntının ardından resmi olarak tanıtıldı.
10,5 inç'lik Super AMOLED ekranla gelen tabletin ekran çerçevesi, geçen senenin Tab S3'üne göre daha ince. Snapdragon 835 işlemciyle gelen cihaz, 4GB RAM, 64GB/256GB dahili depolama (400GB'a kadar genişletilebiliyor), 7.300mAh pil sunuyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan tabletin bu standart özelliklerinin yanında öne çıkan birkaç yanı da var. Galaxy Tab S4, bir S Pen ile geliyor ve Note 8'de olduğu gibi kalemle not almanıza, çizim yapmanıza, arayüzde dolaşmanıza ve fazlasına izin veriyor.
Samsung, Tab S4 için satışa sunacağı klavye kılıfıyla cihazı masaüstü modunda kullanmanızı sağlayacak. Klavyeyi bağladığınızda ekranda Samsung'un DeX masaüstü arayüzün görmeye başlayacaksınız. Bu modda birden fazla uygulamayı aynı anda görebilecek ve pencereler arasında içerikleri sürükleyebileceksiniz. Kısacası Tab S4'ü bir verimililik makinesine dönüştürmek mümkün olacak.
Galaxy Tab S4, 10 Ağustos'ta Amazon, Best Buy gibi mağazalarda ve Samsung'un kendi web sayfasında satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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