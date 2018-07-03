Samsung Galaxy Tab S4'ten Büyük Sızıntı
Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S4'e ait çok ikna edici bir sızıntı gerçekleşti.
Samsung Galaxy Tab S4 henüz resmi olarak tanıtılmadı, ancak buna rağmen cihaz hakkında birçok sızıntı, söylenti ve hatta benchmark testleri ortaya çıktı. Şimdiyse yeni gerçekleşen sızıntı cihaza ait detaylı ve resmi render'ları görmemizi sağlıyor. Android Headlines'ın anonim bir kaynaktan elde ettiği görseller cihazın ön, arka ve yan cephelerini gösteriyor.
Tablet nispeten ince çerçevelere sahip olsa da Infinity Display ile birlikte gelmiyor, ayrıca home tuşu ve parmak izi okuyucusu da bulunmuyor. Bunun yerine Samsung Intelligent Scan yüz tarama ve tanıma teknolojisi kullanılmış olabilir.
Cihaza ait olduğu düşünülen ABD düzenleyici dosyasında Galaxy S3'ten daha uzun ve daha ince bir cihaz görünüyor, ayrıca tek lensli ön kamera ve gücünü AKG audio'dan alan ses sistemi bulunuyor.
Render'da eksikliği fark edilen diğer bir detay ise Samsung'un tartışmalı yapay asistanı Bixby. Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 Plus'da bile bulunan bu asistanın Tab S4'te görünmemesi şaşırttı.
Bu render'lar henüz resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadı, ayrıca cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği de tam olarak bilinmiyor ama sızıntıların yoğunluğuna bakılırsa Samsung'un resmi bir duyuru yapması çok yakın olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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