Samsung Galaxy Tab S4'ün Özellikleri Sızdı!
Samsung'un sıradaki tabletinin teknik özellikleri, bir önemli eksikle internete sızdı!
Ağustos'ta tanıtılma ihtimali bulunan Samsung Galaxy Tab S4'ten neler bekleyebileceğimizi artık netleştirebiliriz. Tabletin teknik özellikleri, neredeyse tamamen sızdı.
SamMobile tarafından paylaşılan teknik özellikler arasında 10,5 inç'lik 1600 x 2560 Super AMOLED 16:10 ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 13MP arka kamera, 8MP ön kamera ve 7.300mAh pil var. Android 8.1 ile çalışan Galaxy Tab S4, Bluetooth 5.0, AKD ses ve Samsung Dex desteğine sahip. Bu özellikleri ilk defa duymasak da, karşımızda eksiksiz olmaya en yakın liste duruyor. Tablet güçlü görünse de Snapdragon 835, 2017'nin amiral gemilerinde kullanılan bir işlemci ve dolayısıyla en üst seviye değil.
Rapor, Galaxy Tab S4'ün parmak izi tarayıcısının olmayacağının işaretini bir kez daha açıkça veriyor. Samsung, tablette güvenlik işini iris tarayıcısına bırakmış görünüyor. Yine de tüm bunların şimdilik birer dedikodu olduğunu unutmamakta fayda var. Galaxy Tab S4, Ağustos sonundaki IFA 2018'in hemen öncesinde tanıtılabilir.
Zeynel A. Öztürk
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