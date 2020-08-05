Samsung Galaxy Unpacked Etkinliğinin Yeni Videosu Yayınlandı

Teknoloji tutkunlarının adeta nefeslerini tutarak beklediği Galaxy Unpacked etkinliği hızla yaklaşırken Samsung tarafından daha önce yayınlanan ilk tanıtım videosu bekleyenlerin heyecanını daha da artırdı.
Yayınlanan videoda 5 Ağustos'ta (bu akşam) Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak etkinlikte tanıtımı yapılacak yeni cihazlar hakkında önemli ipuçları yer alıyor. Videoda geçen, "Samsung Dijital Şehri'ndeki geliştiricilerin, tasarımcıların, mucitlerin anlatacağı daha önce duyulmamış hikâyelere özel erişim" cümlesi de şimdiden büyük merak uyandırmayı başardı.
Tanıtım videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
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