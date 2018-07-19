Samsung Galaxy X Tarihi Belli Oldu
Samsung'un katlanabilir "gelecek" akıllı telefonu Galaxy X'in tarihi, iddiaya göre "belli oldu"
Son dönemde katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar görüyoruz ve kuşkusuz yenilikçi katlanabilir telefonlar, 90'lı yılların cep telefonlarından çok çok farklı olacak. Samsung'un da bir süredir böylesi bir çalışma içinde olduğunu bilmeyen kalmadı. Galaxy X olarak isimlendirilecek olan Güney Koreli şirketin "gelecek" akıllı telefonu Galaxy X hakkında şimdi ise yeni bir iddia var.
Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy X'i 2019'un başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yılın ilk aylarında Mobil Dünya Kongresi'nin düzenlenecek olması ve Samsung'un bu fuarda aktif olarak rol alması sebebiyle bu haberin büyük oranda gerçekçilik payı var diyebiliriz. Öte yandan yeni gelen bilgi, daha önceki sızıntıları destekler nitelikte.
Katlanabilir akıllı telefon devrimi mi?
Samsung'un Galaxy X hakkında uzun yıllardır patentleri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de hemen yukarıda gördüğümü patent örneği. 2017 yılında ortaya çıkan bu patent örneğinde, telefonun bir cüzdan şeklinde katlanabildiğini görüyoruz. Bu anlamda büyük merak uyandıran cihaz, gerçekten de bu şekilde gelirse, tüm teknoloji meraklılarının gözleri bir anda üzerine dönebilir.
Katlanabilir akıllı telefon konusunda tek çalışan teknoloji şirketi elbette Samsung değil. Bilindiği gibi Microsoft'un da bu konuda çalışmaları var. Microsoft'un telefonun adının da Surface Phone olması bekleniyor. Ancak Galaxy X gibi bükülebilir bir ekranla mı gelecek, yoksa bükülebilir bir mekanizma mı kullanacak, bununla ilgili detaylar henüz net değil. Microsoft'tan yakında gelen açıklamalara bakarsak, uzunca bir süre daha da belli olmayacak.
Yine de Surface Phone'un "katlanabilir" akıllı telefon olarak piyasaya çıkan ZTE Axon M modeli gibi olmayacağını umuyoruz. Zira her ne kadar ZTE Axon M katlanabilir telefon kategorisine girse de, yine de biraz garip biraz ucuz bir yöntem kullanmıştı hatırlarsanız.
Son olarak yeniden Samsung'a dönecek olursak, panel konusunda ciddi rakibi LG'nin de esnek ekranlar üzerinde uzunca bir süredir çalıştığını biliyoruz. Bakalım Galaxy X çıktığında, LG tarafından ona ne gibi bir rakip gelecek.
Ercan Uğurlu
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