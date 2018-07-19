Samsung Galaxy X Tarihi Belli Oldu

Samsung'un katlanabilir "gelecek" akıllı telefonu Galaxy X'in tarihi, iddiaya göre "belli oldu"

Samsung Galaxy X tarihi belli oldu

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