Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Parçalarına Ayrıldı, Bakın İçinden Neler Çıktı!

Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip3, en merak edilen telefonlardan biriydi. Eski kapaklı akıllı telefonları andıran tasarımı, ancak esnek ekranıyla beraber bu kullanım şeklini yenilikçi forma uyarlamasıyla ilgi odağı olan Galaxy Z Flip3, çok geçmeden parçalarına ayrıldı.
PBKreviews adında bir YouTube kanalı tarafından parçalarına ayrılan Galaxy Z Flip3, 9 dakikalık video sürecinde tüm içeriğini gözler önüne seriyor. Galaxy Z Flip 3'ün hem arka kasasının hem ekran panelinin yerinden çıkartıldığı videoda, telefonun arka ekranı ve kameraları da yerinden çıkartılıyor.
Özellikle arka plakası ve ekranının çizilmesi durumunda kolayca değiştirilebildiği görülen Galaxy Z Flip 3'ün içeriğindeki bileşenlerin birbirine oldukça yakın şekilde yerleştirildiği görülürken, yine de kullanılan özel aletlerle hızlıca açılabilmesi, telefonun tamir edilebilirlik puanına etki edecek cinsten. Galaxy Z Flip 3 videosunun tamamını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
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