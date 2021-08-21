Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Parçalarına Ayrıldı, Bakın İçinden Neler Çıktı!

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G parçalarına ayrıldı, içindeki grafit pedler ve diğer sırları ortaya çıktı!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Parçalarına Ayrıldı

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