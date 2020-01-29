Samsung Galaxy Z Flip'ten Net Sızıntı

Samsung Galaxy Z Flip, 11 Şubat'taki tanıtımdan önce teknik özellikleriyle birlikte net olarak göründü!

Samsung Galaxy Z Flip'ten Net Sızıntı
Görsel: WinFuture

Galaxy Z Flip'e ait olduğu söylenen "resmi" çizimler, önceki dedikodulara kıyasla daha tanıdık bir tasarımı sergiliyor. Karşımızda adeta ortadan katlanan bir Samsung Galaxy S10 duruyor.

Görsel: WinFuture

WinFuture tarafından paylaşılan resimlerin yanında bir teknik özellik listesi de geliyor. Buna göre Galaxy Z Flip, 6,7 inç 22:9 OLED ekranla geliyor. Ekran çözünürlüğü FHD+ (2.636 x 1.080) olsa da sızıntıya göre cihaz, diğer katlanan telefonlardaki plastiğin yerine "çok ince cam" ekran kullanıyor.

Motorola Razr'ın tasarım öğelerinden birini ödünç alan Z Flip'i katladığınızda dış yüzünde ikinci bir ekran görüyorsunuz. 1,06 inç'lik 300 x 116 çözünürlüklü bu OLED ekran, saati, uyarıları görmek ve muhtemelen fotoğraf çekmek için kullanılabiliyor.

Telefonun genel görünümü ise son zamanlarda çıkan Galaxy S serisi telefonlara benziyor. Çizimlerde arka yüzde küçük bir blok üzerinde iki kamera ve bir flaş görünüyor. Sızan özellikler arasında Snapdragon 855 Plus, 8GB RAM, 256GB dahili depolama var. 3,5mm kulaklık girişi bulunmayan telefon, güç ve sesi aynı USB-C portundan aktarıyor. Dolayısıyla cihazın en üst seviyenin biraz altında olduğu gözleniyor.

Sızıntıya göre Galaxy Z Flip'in Galaxy S20 Ultra gibi en üst düzey özellikleri sunan telefonların biraz gerisinde kalacağı anlaşılıyor. Bu Samsung'un bilerek yaptığı bir tercih olabileceği gibi,  Z Flip'in uzayan geliştirme sürecinden kaynaklanıyor da olabilir.

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